أمازون تبدأ توصيل الأدوية في تكساس باستخدام طائرات دون طيار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت“أمازون” الأربعاء، بدء توصيل الطلبيات من وحدتها للمنتجات الصيدلانية في كوليج ستيشن بولاية تكساس باستخدام الطائرات دون طيار.
وبحسب ما كتبته الشركة في مدونتها اليوم، يمكن للعملاء المؤهلين الوصول إلى أكثر من 500 دواء، بما في ذلك علاجات الحالات الشائعة مثل الربو والإنفلونزا.
وقالت إن بإمكانهم أيضًا الحصول على طلبياتهم عبر طائرة دون طيار والتي ستُنزل الطلب أمام عتبات البيوت، مضيفة أن الدواء سيصل في أقل من 60 دقيقة ودون أي تكلفة إضافية.
وحدة الصيدلة أو“أمازون فارماسي- Amazon Pharmacy” هي صيدلية متكاملة الخدمات يمكن للمرضى الوصول إليها عبر الإنترنت، أطلقتها الشركة في عام 2020.
وزودت الطائرات بكاميرات تساعدها على التعرف على الأشياء مثل الأشخاص والحيوانات، وستحلق على ارتفاع يتراوح بين 40 و120 مترًا.
أرقام
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