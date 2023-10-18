أمازون تبدأ توصيل الأدوية في تكساس باستخدام طائرات دون طيار

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت“أمازون” الأربعاء، بدء توصيل الطلبيات من وحدتها للمنتجات الصيدلانية في كوليج ستيشن بولاية تكساس باستخدام الطائرات دون طيار.

وبحسب ما كتبته الشركة في مدونتها اليوم، يمكن للعملاء المؤهلين الوصول إلى أكثر من 500 دواء، بما في ذلك علاجات الحالات الشائعة مثل الربو والإنفلونزا.

وقالت إن بإمكانهم أيضًا الحصول على طلبياتهم عبر طائرة دون طيار والتي ستُنزل الطلب أمام عتبات البيوت، مضيفة أن الدواء سيصل في أقل من 60 دقيقة ودون أي تكلفة إضافية.

وحدة الصيدلة أو“أمازون فارماسي- Amazon Pharmacy” هي صيدلية متكاملة الخدمات يمكن للمرضى الوصول إليها عبر الإنترنت، أطلقتها الشركة في عام 2020.

وزودت الطائرات بكاميرات تساعدها على التعرف على الأشياء مثل الأشخاص والحيوانات، وستحلق على ارتفاع يتراوح بين 40 و120 مترًا.





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