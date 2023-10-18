1.47 مليار درهم سيولة الأسهم الإماراتية في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقطبت أسواق الأسهم الإماراتية سيولة تجاوزت 1.47 مليار درهم، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع تصدر“العالمية القابضة” و”إعمار العقارية” التداولات.
وتوزعت السيولة بواقع 1.03 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و437.3 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 403.7 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 25.5 ألف صفقة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).
ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.479 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.821 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و658.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي“فادكس 15” عند مستوى 9256.47 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام“فادجي” عند مستوى 9483.98 نقطة، بينما وصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 3883.06 نقطة.
أ ش أ
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