1.47 مليار درهم سيولة الأسهم الإماراتية في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) استقطبت أسواق الأسهم الإماراتية سيولة تجاوزت 1.47 مليار درهم، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع تصدر“العالمية القابضة” و”إعمار العقارية” التداولات.

وتوزعت السيولة بواقع 1.03 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و437.3 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 403.7 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 25.5 ألف صفقة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.479 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.821 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و658.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي“فادكس 15” عند مستوى 9256.47 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام“فادجي” عند مستوى 9483.98 نقطة، بينما وصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 3883.06 نقطة.





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