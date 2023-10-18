عضو بالفيدرالي: قوة الاقتصاد الحقيقي قد تعني الحاجة لمزيد من تشديد السياسة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء، أنه إذا استمر الطلب والنشاط الاقتصادي بوتيرتهما الأخيرة، فقد يؤدي ذلك إلى فرض ضغوط تصاعدية على التضخم، وستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات بشأن سعر الفائدة لضمان عودة التضخم إلى مستهدفه والحفاظ على ثبات التوقعات.
وقال“كريستوفر والر” في تصريحات معدة لإلقائها أمام المركز المالي والاقتصادي الأوروبي في لندن:” نمو الوظائف لا يزال قوياً بشكل استثنائي ولم يتباطأ كثيرًا هذا العام، وانتظرت بعض الوقت حتى يؤدي تشديد الأوضاع المالية إلى تباطؤ كبير في الإنفاق، ولقد فوجئت باستمرار مرونة الإنفاق الاستهلاكي”، بحسب“ياهو فاينانس”.
واستطرد عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في البنك المركزي، إن الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة بقوة في العام الماضي لخفض التضخم من أعلى مستوياته في 40 عامًا، وقد حدث هذا العام تقدم واضح في خفض ضغوط الأسعار، حتى مع بقاء سوق العمل قويًا.
تأتي هذه التصريحات قبل يوم واحد من قيام رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” بإلقاء كلمة في النادي الاقتصادي بنيويورك.
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