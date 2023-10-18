عضو بالفيدرالي: قوة الاقتصاد الحقيقي قد تعني الحاجة لمزيد من تشديد السياسة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء، أنه إذا استمر الطلب والنشاط الاقتصادي بوتيرتهما الأخيرة، فقد يؤدي ذلك إلى فرض ضغوط تصاعدية على التضخم، وستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات بشأن سعر الفائدة لضمان عودة التضخم إلى مستهدفه والحفاظ على ثبات التوقعات.

وقال“كريستوفر والر” في تصريحات معدة لإلقائها أمام المركز المالي والاقتصادي الأوروبي في لندن:” نمو الوظائف لا يزال قوياً بشكل استثنائي ولم يتباطأ كثيرًا هذا العام، وانتظرت بعض الوقت حتى يؤدي تشديد الأوضاع المالية إلى تباطؤ كبير في الإنفاق، ولقد فوجئت باستمرار مرونة الإنفاق الاستهلاكي”، بحسب“ياهو فاينانس”.

واستطرد عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في البنك المركزي، إن الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة بقوة في العام الماضي لخفض التضخم من أعلى مستوياته في 40 عامًا، وقد حدث هذا العام تقدم واضح في خفض ضغوط الأسعار، حتى مع بقاء سوق العمل قويًا.

تأتي هذه التصريحات قبل يوم واحد من قيام رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” بإلقاء كلمة في النادي الاقتصادي بنيويورك.





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