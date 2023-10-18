إعادة طرح مزايدة لإنشاء وتجهيز محطة لتداول الصب الجاف النظيف بميناء ((الدخيلة))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعادت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية طرح مزايدة مشروع إنشاء وتجهيز وإدارة وتشغيل محطة تداول وتخزين الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة.
ووفقاً لمنشور أطلعت عليه ((البورصة))، فإنَّ المشروع يتضمن إنشاء وتجهيز وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة لتداول وتخزين الصب الجاف النظيف ((الحبوب والغلال)) ومنطقة صناعة لوجستية معتمدة على الحبوب والغلال على الظهير الأرضى الخلفى لرصيف الصب الجاف بمساحة 300 ألف متر مربع بميناء الدخيلة.
وتصل مدة استغلال المحطة لنحو 30 عاماً، ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستفسارات 15 نوفمبر المقبل فيما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية 20 ديسمبر المقبل، وسيتم اتخاذ إجراءات التقييم الفنى والمالى للعطاءات المقدمة بنظام النقاط.
ويبلغ تأمين دخول المزايدة 5 ملايين جنيه، فيما تبلغ نسبة التأمين النهائى بواقع 10% من القيمة الكلية الراسى بها المزاد مقابل الاستغلال السنوى عن الـ3 سنوات الأولى.
وكانت الهيئة قد طرحت المزايدة فى وقت سابق فى أغسطس الماضى وموعد فتح المظاريف 9 أكتوبر الماضى ولكن لم يتم البت فى أى من العروض.
وكانت ((البورصة)) قد نشرت فى وقت سابق خطة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لتنفيذ استثمارات بقيمة 5.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2023ـ 2024، مقابل نحو 4 مليارات جنيه العام المالى المنتهى 30 يونيو الماضى.
ووفقاً لتقرير لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تراجع التمويل الذاتى لموازنة الهيئة ليصل إلى 830 مليون جنيه، مقابل نحو 1.5 مليار جنيه العام المالى 2022 ـ 2023.
يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحرى يعد أهم موانئ جمهورية مصر العربية من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.
وتسعى الهيئة لتنفيذ 6 مشروعات رئيسية العام المقبل، منها إنشاء المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية على مساحة 273 فداناً، ومحطة متعددة الأغراض جديدة على رصيف 100 الدخيلة، وإنشاء حاجز الأمواج لميناء الإسكندرية الكبير.
كما طالبت اللجنة بضرورة إعداد دراسة جدوى واقعية؛ لأن العائدات لا تتناسب مع حجم التجارة الحالية المتداولة بالميناء البحرى.
MENAFN18102023000202011048ID1107265937
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.