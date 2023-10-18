إعادة طرح مزايدة لإنشاء وتجهيز محطة لتداول الصب الجاف النظيف بميناء ((الدخيلة))

MENAFN - Al-Borsa News) أعادت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية طرح مزايدة مشروع إنشاء وتجهيز وإدارة وتشغيل محطة تداول وتخزين الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة.

ووفقاً لمنشور أطلعت عليه ((البورصة))، فإنَّ المشروع يتضمن إنشاء وتجهيز وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة لتداول وتخزين الصب الجاف النظيف ((الحبوب والغلال)) ومنطقة صناعة لوجستية معتمدة على الحبوب والغلال على الظهير الأرضى الخلفى لرصيف الصب الجاف بمساحة 300 ألف متر مربع بميناء الدخيلة.

وتصل مدة استغلال المحطة لنحو 30 عاماً، ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستفسارات 15 نوفمبر المقبل فيما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية 20 ديسمبر المقبل، وسيتم اتخاذ إجراءات التقييم الفنى والمالى للعطاءات المقدمة بنظام النقاط.

ويبلغ تأمين دخول المزايدة 5 ملايين جنيه، فيما تبلغ نسبة التأمين النهائى بواقع 10% من القيمة الكلية الراسى بها المزاد مقابل الاستغلال السنوى عن الـ3 سنوات الأولى.

وكانت الهيئة قد طرحت المزايدة فى وقت سابق فى أغسطس الماضى وموعد فتح المظاريف 9 أكتوبر الماضى ولكن لم يتم البت فى أى من العروض.

وكانت ((البورصة)) قد نشرت فى وقت سابق خطة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لتنفيذ استثمارات بقيمة 5.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2023ـ 2024، مقابل نحو 4 مليارات جنيه العام المالى المنتهى 30 يونيو الماضى.

ووفقاً لتقرير لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تراجع التمويل الذاتى لموازنة الهيئة ليصل إلى 830 مليون جنيه، مقابل نحو 1.5 مليار جنيه العام المالى 2022 ـ 2023.

يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحرى يعد أهم موانئ جمهورية مصر العربية من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

وتسعى الهيئة لتنفيذ 6 مشروعات رئيسية العام المقبل، منها إنشاء المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية على مساحة 273 فداناً، ومحطة متعددة الأغراض جديدة على رصيف 100 الدخيلة، وإنشاء حاجز الأمواج لميناء الإسكندرية الكبير.

كما طالبت اللجنة بضرورة إعداد دراسة جدوى واقعية؛ لأن العائدات لا تتناسب مع حجم التجارة الحالية المتداولة بالميناء البحرى.