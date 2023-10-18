((بيراميدز)) تعتزم طرح إطارات السيارات الملاكى أغسطس 2024





تعتزم شركة ((بيراميدز)) لإنتاج الإطارات بالسوق المصرى، تركيب خطوط إنتاج إطارات السيارات ((الملاكى))، خلال شهر ديسمبر من العام الجارى، على أن يتم تقديمها بالسوق المصرى خلال شهر أغسطس من العام المقبل 2024.

قال إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة شركة ((بيراميدز)) لإنتاج الإطارات، لـ((البورصة))، إن المصنع سوف ينتج إطارات السيارات ((الملاكى)) بمقاسات ((13 و14 و15))، وبطاقة إنتاجية مبدئية تصل إلى نحو ألف إطار يومياً، على أن تتم زيادتها إلى 5 آلاف إطار يومياً خلال عام 2025 لتغطية جميع احتياجات السوق المحلى من الإطارات الملاكى.

أكد أن المصنع يصدر ما يقرب من 25% من حجم الطاقة الإنتاجية إلى دول منها ((الجزائر، والإمارات، والمغرب، وتونس، وكينيا، والعراق، والسودان، ولبنان، واليمن، وباكستان وتركيا))، بينما ((أمريكا)) تم إنتاج لها إطارات بمقاسات (خاصة).

لفت ((جودة)) إلى أن شركة ((بيراميدز)) للإطارات تستهدف زيادة حجم صادراتها بنسبة تصل إلى 50% نمواً بالصادرات لتلك الدول السابق ذكرها، وذلك عقب تشغيل خط إنتاج إطارات السيارات ((الملاكى)).

أوضح أن مجمع بيراميدز لتصنيع الإطارات يُقام على مساحة تقدر بنحو 73 ألف متر مربع، كما يحتوى على ستة خطوط إنتاج، هى: (الإطارات الخارجية – أنبوب الهواء الداخلى – باتش لحام الإطارات – مادة لحام الثقوب – قطع الغيار المطاطية – المطاط)، والمشروع أسهم فى توفير فرص عمل لـنحو ألف عامل، وسيصل ذلك العدد إلى 1.5 ألف عامل بنهاية عام 2023.

وتقدر الطاقة الإنتاجية اليومية لمجمع مصانع بيراميدز بـ28 ألف إطار حالياً، ما بين إطارات خارجية وبالون داخلى، بالإضافة إلى إنتاج باتش اللحام وقطع الغيار المطاطية، غير أن المصنع يمتلك القدرة على إنتاج 120 ألف إطار يومياً، ما يساعد فى تغطية متطلبات السوق المحلى.

وتُمثل الطاقة الإنتاجية اليومية بالنسبة للإطارات الخارجية 10 آلاف إطار، وبالنسبة للإطارات الداخلية (بالون الهواء الداخلى) تبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية الحالية 18 ألف قطعة، وفيما يخص باتش لحام الإطارات تصل الطاقة الإنتاجية اليومية الحالية إلى نحو 1.5 مليون قطعة، أما قطع الغيار المطاطية فتبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية الحالية نحو 15 ألف قطعة، وأخيراً فيما يخص خام المطاط، تبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية الحالية 30 طناً.