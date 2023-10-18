((بيراميدز)) تعتزم طرح إطارات السيارات الملاكى أغسطس 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) “جودة”: ألف أطار يومياً حجم الطاقة الانتاجية وتصل لـ5 آلاف بحلول 2025
تعتزم شركة ((بيراميدز)) لإنتاج الإطارات بالسوق المصرى، تركيب خطوط إنتاج إطارات السيارات ((الملاكى))، خلال شهر ديسمبر من العام الجارى، على أن يتم تقديمها بالسوق المصرى خلال شهر أغسطس من العام المقبل 2024.
قال إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة شركة ((بيراميدز)) لإنتاج الإطارات، لـ((البورصة))، إن المصنع سوف ينتج إطارات السيارات ((الملاكى)) بمقاسات ((13 و14 و15))، وبطاقة إنتاجية مبدئية تصل إلى نحو ألف إطار يومياً، على أن تتم زيادتها إلى 5 آلاف إطار يومياً خلال عام 2025 لتغطية جميع احتياجات السوق المحلى من الإطارات الملاكى.
أكد أن المصنع يصدر ما يقرب من 25% من حجم الطاقة الإنتاجية إلى دول منها ((الجزائر، والإمارات، والمغرب، وتونس، وكينيا، والعراق، والسودان، ولبنان، واليمن، وباكستان وتركيا))، بينما ((أمريكا)) تم إنتاج لها إطارات بمقاسات (خاصة).
لفت ((جودة)) إلى أن شركة ((بيراميدز)) للإطارات تستهدف زيادة حجم صادراتها بنسبة تصل إلى 50% نمواً بالصادرات لتلك الدول السابق ذكرها، وذلك عقب تشغيل خط إنتاج إطارات السيارات ((الملاكى)).
أوضح أن مجمع بيراميدز لتصنيع الإطارات يُقام على مساحة تقدر بنحو 73 ألف متر مربع، كما يحتوى على ستة خطوط إنتاج، هى: (الإطارات الخارجية – أنبوب الهواء الداخلى – باتش لحام الإطارات – مادة لحام الثقوب – قطع الغيار المطاطية – المطاط)، والمشروع أسهم فى توفير فرص عمل لـنحو ألف عامل، وسيصل ذلك العدد إلى 1.5 ألف عامل بنهاية عام 2023.
وتقدر الطاقة الإنتاجية اليومية لمجمع مصانع بيراميدز بـ28 ألف إطار حالياً، ما بين إطارات خارجية وبالون داخلى، بالإضافة إلى إنتاج باتش اللحام وقطع الغيار المطاطية، غير أن المصنع يمتلك القدرة على إنتاج 120 ألف إطار يومياً، ما يساعد فى تغطية متطلبات السوق المحلى.
وتُمثل الطاقة الإنتاجية اليومية بالنسبة للإطارات الخارجية 10 آلاف إطار، وبالنسبة للإطارات الداخلية (بالون الهواء الداخلى) تبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية الحالية 18 ألف قطعة، وفيما يخص باتش لحام الإطارات تصل الطاقة الإنتاجية اليومية الحالية إلى نحو 1.5 مليون قطعة، أما قطع الغيار المطاطية فتبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية الحالية نحو 15 ألف قطعة، وأخيراً فيما يخص خام المطاط، تبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية الحالية 30 طناً.
MENAFN18102023000202011048ID1107265936
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.