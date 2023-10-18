كايرو ثرى إيه تشارك فى مبادرة خفض أسعار السلع

وقال إبراهيم وجدى المدير التنفيذى لشركة كايرو ثرى إيه للدواجن:“تشارك شركتى الأهرام للدواجن وكايرو ثرى إيه للدواجن فى المبادرة من خلال توريد منتج دجاج شهد المجمد بأوزانه المختلفة للمستهلك بـ105 جنيهات للكيلو جرام، وكذلك تنفيذ سعر بورصة الدجاج الحى بقيمة 65 جنيه للكيلو جرام”.

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