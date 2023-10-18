كايرو ثرى إيه تشارك فى مبادرة خفض أسعار السلع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة الأهرام للدواجن وشركة كايرو ثرى إيه للدواجن التابعتين لمجموعة كايرو ثرى إيه، المشاركة فى مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار عدد من السلع الأساسية.
وقال إبراهيم وجدى المدير التنفيذى لشركة كايرو ثرى إيه للدواجن:“تشارك شركتى الأهرام للدواجن وكايرو ثرى إيه للدواجن فى المبادرة من خلال توريد منتج دجاج شهد المجمد بأوزانه المختلفة للمستهلك بـ105 جنيهات للكيلو جرام، وكذلك تنفيذ سعر بورصة الدجاج الحى بقيمة 65 جنيه للكيلو جرام”.
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