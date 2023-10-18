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كايرو ثرى إيه تشارك فى مبادرة خفض أسعار السلع

10/18/2023 2:14:54 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة الأهرام للدواجن وشركة كايرو ثرى إيه للدواجن التابعتين لمجموعة كايرو ثرى إيه، المشاركة فى مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار عدد من السلع الأساسية.

وقال إبراهيم وجدى المدير التنفيذى لشركة كايرو ثرى إيه للدواجن:“تشارك شركتى الأهرام للدواجن وكايرو ثرى إيه للدواجن فى المبادرة من خلال توريد منتج دجاج شهد المجمد بأوزانه المختلفة للمستهلك بـ105 جنيهات للكيلو جرام، وكذلك تنفيذ سعر بورصة الدجاج الحى بقيمة 65 جنيه للكيلو جرام”.

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