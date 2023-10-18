Wednesday, 18 October 2023 10:18 GMT

سعر الأرز يتراجع ألف جنيه للطن خلال يومين

10/18/2023 2:14:54 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ((السلطيسى)): الإعلان عن شراء أرز مستورد ساهم فى تهدئة السوق

تراجعت أسعار الأرز الشعير على مدار اليومين الماضيين بنحو ألف جنيه للطن فى ظل وفرة المعروض وإعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية التعاقد على استيراد 250 ألف طن.

قال مصطفى السلطيسى، نائب رئيس شعبة الأرز السابق، إن الأسعار حالياً تتراوح بين 14.2 و14.5 ألف جنيه للطن عريض الحبة و13.2 و13.7 للطن رفيع الحبة، مشيراً إلى أنه منذ إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية التعاقد على استيراد 250 ألف طن أرز أبيض وقد شهد السوق حالة من زيادة المعروض.

أضاف ((السلطيسى)) لـ((البورصة))، أن أسعار الأرز الأبيض أيضاً سجلت تراجعاً لتبدأ الأسعار من 19 ألف جنيه للطن وحتى 23 ألف جنيه، مقابل ما بين 24 و26 ألف جنيه للطن، مشيراً إلى أن الأسعار حاليا تتراوح بين 21 و23 جنيهاً للمستهلك وفقاً لمبادرة مجلس الوزارء بخفض الأسعار.

من جانبه، قال مصطفى عبدالجواد، عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إنه من المتوقع أن يصل الأرز المستورد خلال الشهر المقبل، وسيتم طرحه من خلال بدالى التموين والمجمعات الاستهلاكية لصرفه ضمن سلع فارق نقاط الخبز، مشيراً إلى أن سعر طن الأرز الهندى حالياً يبلغ نحو 500 دولار للطن.

وتوقع ((عبدالجواد)) طرح الأرز الهندى بسعر أقل من نظيره المصرى فى مبادرة خفض الأسعار، مشيراً إلى أن المضارب تتسلم الأرز من المزارعين حالياً بأسعار تترواح بين 13.2 و14 ألف جنيه للطن وفقاً لما تمت مناقشته مع وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبوع الماضى.

قال خالد النجار، تاجر ورئيس مضرب أرز بمحافظة كفر الشيخ، إنَّ أسعار الأرز الشعير انخفضت بنحو ألف جنيه خلال يومين، متأثرة بمبادرة خفض الأسعار التى أطلقتها الحكومة، بجانب تضاعف الحصاد والمعروض فى ذروة الموسم الحالى. أضاف لـ((البورصة))، أن أسعار الأرز الشعير العريض سجلت نحو 14.5 ألف للطن، مقابل 15.5 ألف جنيه للطن، وسجلت أسعار الشعير الرفيع نحو 13.7 ألف جنيه، مقابل 14.4 ألف جنيه للطن خلال يومين.

أشار إلى أن أسعار الأرز الأبيض العريض سجلت نحو 24.5 ألف جنيه، مقابل 25.5 ألف جنيه للطن، وتراوح الأرز الأبيض الرفيع بين 20.5 و21.5 ألف جنيه للطن مقابل 22 ألف جنيه خلال يومين.

لفت إلى أن مبادرة خفض الأسعار وتصريحات الحكومة باستيراد كميات من الأرز، والتعمق فى ذروة موسم الحصاد الحالى، بجانب زيادة نسبة الكسر فى صنف سوبر 300 الذى يمثل نحو 35% من المساحة المزروعة خلال العام، أدت إلى تراجع الأسعار، متوقعاً أن تستقر عند تلك المستويات خلال 3 أسابيع.

أوضح أن كثيراً من المناطق فى محافظات الغربية وكفر الشيخ والبحيرة بدأت الحصاد حالياً؛ بسبب تأخرها فى زراعة الأرز ما يدعم زيادة المعروض خلال الأيام المقبلة.

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