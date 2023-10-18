سعر الأرز يتراجع ألف جنيه للطن خلال يومين

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((السلطيسى)): الإعلان عن شراء أرز مستورد ساهم فى تهدئة السوق
تراجعت أسعار الأرز الشعير على مدار اليومين الماضيين بنحو ألف جنيه للطن فى ظل وفرة المعروض وإعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية التعاقد على استيراد 250 ألف طن.
قال مصطفى السلطيسى، نائب رئيس شعبة الأرز السابق، إن الأسعار حالياً تتراوح بين 14.2 و14.5 ألف جنيه للطن عريض الحبة و13.2 و13.7 للطن رفيع الحبة، مشيراً إلى أنه منذ إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية التعاقد على استيراد 250 ألف طن أرز أبيض وقد شهد السوق حالة من زيادة المعروض.
أضاف ((السلطيسى)) لـ((البورصة))، أن أسعار الأرز الأبيض أيضاً سجلت تراجعاً لتبدأ الأسعار من 19 ألف جنيه للطن وحتى 23 ألف جنيه، مقابل ما بين 24 و26 ألف جنيه للطن، مشيراً إلى أن الأسعار حاليا تتراوح بين 21 و23 جنيهاً للمستهلك وفقاً لمبادرة مجلس الوزارء بخفض الأسعار.
من جانبه، قال مصطفى عبدالجواد، عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إنه من المتوقع أن يصل الأرز المستورد خلال الشهر المقبل، وسيتم طرحه من خلال بدالى التموين والمجمعات الاستهلاكية لصرفه ضمن سلع فارق نقاط الخبز، مشيراً إلى أن سعر طن الأرز الهندى حالياً يبلغ نحو 500 دولار للطن.
وتوقع ((عبدالجواد)) طرح الأرز الهندى بسعر أقل من نظيره المصرى فى مبادرة خفض الأسعار، مشيراً إلى أن المضارب تتسلم الأرز من المزارعين حالياً بأسعار تترواح بين 13.2 و14 ألف جنيه للطن وفقاً لما تمت مناقشته مع وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبوع الماضى.
قال خالد النجار، تاجر ورئيس مضرب أرز بمحافظة كفر الشيخ، إنَّ أسعار الأرز الشعير انخفضت بنحو ألف جنيه خلال يومين، متأثرة بمبادرة خفض الأسعار التى أطلقتها الحكومة، بجانب تضاعف الحصاد والمعروض فى ذروة الموسم الحالى. أضاف لـ((البورصة))، أن أسعار الأرز الشعير العريض سجلت نحو 14.5 ألف للطن، مقابل 15.5 ألف جنيه للطن، وسجلت أسعار الشعير الرفيع نحو 13.7 ألف جنيه، مقابل 14.4 ألف جنيه للطن خلال يومين.
أشار إلى أن أسعار الأرز الأبيض العريض سجلت نحو 24.5 ألف جنيه، مقابل 25.5 ألف جنيه للطن، وتراوح الأرز الأبيض الرفيع بين 20.5 و21.5 ألف جنيه للطن مقابل 22 ألف جنيه خلال يومين.
لفت إلى أن مبادرة خفض الأسعار وتصريحات الحكومة باستيراد كميات من الأرز، والتعمق فى ذروة موسم الحصاد الحالى، بجانب زيادة نسبة الكسر فى صنف سوبر 300 الذى يمثل نحو 35% من المساحة المزروعة خلال العام، أدت إلى تراجع الأسعار، متوقعاً أن تستقر عند تلك المستويات خلال 3 أسابيع.
أوضح أن كثيراً من المناطق فى محافظات الغربية وكفر الشيخ والبحيرة بدأت الحصاد حالياً؛ بسبب تأخرها فى زراعة الأرز ما يدعم زيادة المعروض خلال الأيام المقبلة.
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