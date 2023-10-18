((تنمية التجارة)) يستهدف تغطية 70% من المحافظات بمشروعات استثمارية خلال 2025

قال الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنَّ الجهاز يعيد حساباته فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية التى يجب طرحها؛ نظراً إلى الظروف الاقتصادية الحالية.

أضاف لـ((البورصة))، أن الجهاز يستهدف طرح 3 فرص استثمارية فى المتوسط خلال العام الواحد.

وقال إنَّ الجهاز يغطى، حالياً، ما يقرب من نصف المحافظات بأنشطة تجارية استثمارية متنوعة، ويستهدف زيادتها إلى ما بين 60 و70% من المحافظات، خلال عام 2025، بفرص استثمارية سواء مناطق تجارية أو لوجستية أو أسواقاً بأفكار جديدة مثل أسواق المزارعين أو أسواق الغذاء.

ولفت إلى أنه من المقرر الترويح لفرصة استثمارية متميزة مع القطاع الخاص يوم 23 أكتوبر الجارى، وسيتم الإعلان عن سوق غذاء على مساحة 100 فدان بالإسماعيلية، باستثمارات تتراوح من 5 إلى 8 مليارات جنيه.

وأوضح أنه تم إعداد دراسة الجدوى والدراسة التسويقية والمالية مع الوكالة الفرنسية للتنمية باسم ((أسواق الغذاء الخضراء)) بالشراكة مع القطاع الخاص، ويشمل محطات تصدير وتجارة جملة، وأماكن لتجارة المزارعين وسوق جملة ومبانى إدارية ومعارض للسلع، كما سيتم تشغيله بالطاقة المتجددة مع تدوير آمن للمخلفات، وانتهت دراسة المشروع منذ عامين.

وأوضح أنَّ الجهاز يبحث، حالياً، مع الجانب الإيطالى إنشاء مشروع ((أسواق مزارعين))، وهو عبارة عن منافذ بشكل حديث لعرض الخضراوات والفاكهة، ومنتجات الحرف اليدوية، منوهاً بأنه جارٍ حالياً اختيار الأماكن، وسيتم البدء بمحافظة الإسكندرية، وهو بديل لأسواق اليوم الواحد لعرض السلع مباشرة من قِبل المنتجين للمستهلكين، وسيتم التمويل جزئياً من الجانب الإيطالى وبقية التمويل سيكون حكومياً، ومن المقرر إطلاقه خلال العام المقبل، بدلاً من أكتوبر الجارى كما كان مخططاً من قبل.

وأكد أن الجهاز يرغب فى تحويل أسواق الجملة إلى أسواق حديثة، لذلك يحرص على عملية الطرح، بحيث يكون هناك 3 أو 4 فرص استثمارية خلال العام الواحد، وسيتم تحديد نوعية الفرصة وفقاً لشكل المناخ العام الاستثمارى، وطلب القطاع الخاص للمشروعات.

ونوه بأنه سيكون هناك طرح لبعض المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قبل نهاية العام لإدارة وتشغيل القطاع الخاص ضمن خطة الدولة للتخارج من قطاع التجزئة قبل نهاية العام الجارى؛ حيث ستتم إتاحة جزء كبير من تجارة التجزئة للقطاع الخاص، خاصة أن هناك ما يقرب من ألف منفذ، منوهاً بأن هناك توجهاً لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص أسوةً بما تم فى الأعوام السابقة.

وفيما يتعلق بالمستودعات الاستراتيجية، أوضح أنه جارٍ الاستعداد لوضع حجر الأساس لمستودع فى الفيوم، منوهاً بأنه فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من المستودعات فقد انتهى وضع الرسومات والاشتراطات والمواصفات الفنية، وحالياً فى مرحلة الغلق المالى مع القطاع المصرفى والشركات، كما تبلغ تكلفة المستودع الواحد نحو 1.5 إلى 2 ميار جنيه.

ولفت إلى أنه سيتم طرح المرحلة الثانية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى فى السويس والأقصر والفيوم بعد تحقيق نسب تنفيذ جيدة للمخازن، منوهاً بأن المرحلة الثانية تستهدف محافظات الصعيد ومنطقة الدلتا، مؤكداً مراعاة التوزيع الجغرافى لكل مخزن؛ نظراً إلى أن المخزن الواحد يخدم نحو أربع محافظات تقريباً.

وأشار إلى أن المخازن ستقوم بخدمة تخزينية لسلع تموينية أو حرة لـ3 محافظات، ويعد نقلة نوعية فى مجال تخزين السلع، منوها بأنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال عامين.

وأضاف أن طفرة كبيرة تحققت فى السجل التجارى سواء فى الشكل أو المضمون؛ حيث بلغ إجمالى المعاملات من خلال السجل التجارى بنهاية يونيو الماضى إلى 3.8 مليون معاملة، مقابل 1.2 مليون معاملة فى 2017.

وجرى تطوير ورفع كفاءة 60% من مكاتب السجل التجارى، وتوسيع شبكة المكاتب إلى 110 مكاتب حالياً، مقابل 85 مكتباً فى 2017، لافتاً إلى أنه تمت ميكنة كل المكاتب والارتقاء بجودة البيانات والمعلومات وتدقيقها.

وأضاف أنه تم الربط مع 39 جهة حكومية وغير حكومية، إضافة الى ربط قواعد بيانات السجل بالقطاع المصرفى من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى ((آى سكور)) وتتاح الخدمة حالياً من خلال خمسة بنوك وهناك 14 خدمة تتاح من خلال بوابة مصر الرقمية، ما دعم من زيادة المعاملات، لافتاً إلى أنه سيتم طرح 4 خدمات جديدة من السجل التجارى قبل نهاية العام الحالى، مع استهداف توفير 50% من خدمات السجل التجارى من خلال بوابة مصر الرقمية.

وبالنسبة للعلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية، أشار إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية المصرية للملكية الفكرية وتحت التأسيس الجهاز المصرى للملكية الفكرية، خاصة أن وزارة التموين تعتبر أكبر جهة لديها حجم أعمال، حيث يوجد 9 وزارات لديها أنشطة خاصة بالملكية الفكرية، ولكن الجهة الأكبر التى لها السواد الأعظم من الملكية الفكرية هى العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية.

ولفت إلى أن هناك تدريباً مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية لنقل خبراتنا إلى الدول العربية؛ حيث تمت أرشفة جميع الوثائق الخاصة بالملكية الفكرية.

وأشار إلى إتاحة خدمة تلقى طلبات تسجيل العلامات التجارية، وأصبحت متاحة من خلال بعض مكاتب السجل التجارى ولكن الفحص يتم مركزياً فى الإدارة المركزية للعلامات التجارية، وبالتالى هناك لدى المؤسسات وعى بأهمية تسجيل العلامات التجارية.

وأوضح أن ذلك انعكس على إيرادات العلامات التجارية والتى تضاعفت، حيث أصبح لدينا ما يتعدى 200 طلب يومياً، بعد أن كان يصل عدد الطلبات إلى 10 و15 طلباً يومياً، لتسجيل العلامات التجارية للحفاظ على هوايتها ورأسمالها الفكرى، لافتاً إلى أنه لدينا 800 ألف علامة ونموذج صناعى مسجلين منذ إنشاء مصلحة التسجيل التجارى فى عام 1939، حيث تعد مصر من أكبر الدول على مستوى الشرق الأوسط فى تسجيل العلامات التجارية.

وفيما يتعلق بالبورصة السلعية، قال إنَّ البورصة المصرية بدأت فى نوفمبر الماضى، وتم التداول حتى الآن على 6 سلع وهى القمح والذرة الصفراء والفول والسكر والردة وبعض منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ولفت إلى وصول عدد الجلسات إلى 136 جلسة بإجمالى 8 آلاف عملية بكميات تتعدى الـ1.1 مليون طن بقيمة تداول تتجاوز 12 مليار جنيه، مؤكداً أن البورصة السلعية أداة اقتصادية مهمة تقوم بالتدخل فى حالة أى زيادات سعرية غير مبررة؛ حيث تمثل أداة الحكومة لتكون إحدى القنوات المهمة فى ضبط الأسعار والأسواق وتوفير المعروض، وهى تكون جزءاً مهماً من حوكمة الأسواق.

وقال ((عشماوى))، إنه قد يتم طرح سلعة أو اثنتين قبل نهاية العام الجارى، ومن المقرر أن يتم طرح أحد المعادن وقد تكون الذهب، بجانب أحد منتجات المواد البترولية وهى منتج البروبلين أحد منتجات البتروكيماويات بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، من أجل التنوع بين المنتجات؛ حيث إن السلع المتداولة فى البورصة السلعية غالباً ما تكون حاصلات زراعية أو منتجات غذائية أو منتجات طاقة أو معادن أو كيماويات.

وقال إن سلسلة اللولو للتجزئة تقوم حالياً بإنشاء 3 هايبرات جديدة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية وهيئة المجتمعات العمرانية.

وفيما يتعلق بالمؤشر الجغرافى، قال إنه تم تسجيل نحو 3 سلع حتى الآن منها التين البرشومى وزيت الزيتون، وننتظر بعض التنسيقات والتوعيات ووضع ضوابط واشتراطات مع الملكية الفكرية، ما يعطى السلعة قيمة مختلفة عند التصدير، وهوية وسمعة قوية مثل أى علامة تجارية.

وفيما يتعلق بمبادرة مجلس الوزراء بخفض أسعار السلع، أوضح أن المبادرة تشمل 5 قطاعات غذائية وهى الألبان والحبوب والبروتينات والدجاج والزيوت بإجمالى نحو 10 سلع بتخفيضات تتراوح ما بين 15 و25%، كما أنها نتاج تعاون وثيق بين السياسات المالية والنقدية والزراعية والتجارية والصناعية.

ولفت إلى أن هناك تعاوناً تاماً بين جميع الجهات المختصة من وزارات التموين والتجارة الداخلية والزراعة والمالية والتجارة والصناعة والتنمية المحلية، بالإضافة إلى اتحادى الغرف التجارية والصناعات المصرية والسلاسل التجارية والهايبرات.

كما يتم التعاون مع البنك المركزى المصرى لتوفير العملة الأجنبية اللازمة لتوفير المكون الأجنبى من أجل توفير جميع السلع للمواطنين، مضيفاً أن المبادرة جزء مهم من منظومة الأمن الغذائى فى ظل ارتفاع معدل التضخم. ولفت إلى أن طرح المبادرة بهذه التخفيضات والتيسيرات والإعفاءات مع إتاحة السلع على مستوى الجمهورية ووفرتها بجانب التنسيق مع صانع السياسية النقدية فى توفير العملة الأجنبية لتوفير المكون الأجنبى والسلع المستوردة، ما يعد تنسيقاً عرضياً بين أجهزة الدولة والحقائب الوزارية المختلفة لإطلاق مبادرة تستمر لمدة 6 شهور.

وأوضح أن هذه السلع لها محددات سعرية وهى أن تكون متوفرة فى كل المنافذ، بجانب السعر معلن عنه، مع وجود خصائص السلعة وتاريخ الصلاحية والإنتاج مع استمرارية تدفق هذه السلع فى الأسواق لتلائم الطلب.

وأشار إلى أن الحكومة ستتدخل لضبط إيقاع السوق وتخفيض الأسعار، لأن جزءاً كبيراً من مؤشر التضخم لارتفاع جزء كبير من السلة الغذائية، منوها بأن المبادرة ستعمل على تقليل وكبح جماح مؤشر التضخم.