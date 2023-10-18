الإمارات تحقق نمواً يدعمه الطلب الداخلي

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو –الإمارات العربية المتحدة مستمرة بتحقيق نمو يدعمه طلب محلي كبير ولديها آفاق اقتصادية ايجابية على الرغم من تعرضها لمخاطر وشكوك العالمية. تم نشر المعلومات في تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي (IMF) حيث تم إصداره يوم الاثنين 16 تشرين الأول/ أكتوبر .

وكان فريق المؤسسة المالية قد زار البلاد في الفترة من 25 أيلول/سبتمبر حتى 3 تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام برئاسة مستشار رئيس البعثة علي العايد من اجل بحث التطور الاقتصادي والمالي وآفاقه .

وقال العايد“الاقتصاد في نمو مستمر مستفيداً من النشاطات المحلية القوية”. ومن المتوقع أن يتجاوز نمو الناتج الاجمالي المحلي (PIB) الغير متعلق بالقطاع النفطي تدفعه قطاعات السياحة ونشاطات قطاع العقارات الـ 4% في العام 2023 وأن يحافظ على نفس المستوى في العام 2024.

وأكد رئيس البعثة أن الاصلاحات الاجتماعية والاجراءات التي تعود بالفائدة على الشركات مستمرة بجذب التدفق الأجنبي لرؤوس الأموال والعمالة داعمة لنمو البلاد ومساهمة في خفض أسعار العقارات وخاصة الفئات الفارهة منها.

من المتوقع أنه تؤثر اجراءات خفض انتاج النفط من قبل منظمة البلدان المصدرة للنفط (OPEC+) ، بحيث يتباطأ تقدم الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بالمنطقة هذا العام، لكنه سيتسارع في عام 2024 عندما تدخل الزيادة في حصة إنتاج الإمارات في أوبك + حيز التنفيذ. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 3,5٪ هذا العام.

ولا تزال الأرصدة المالية والخارجية الإيجابية مرتفعة بسبب أسعار النفط. ومن المتوقع أن يصل الفائض المالي إلى 5٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، مدفوعاً بعائدات النفط والنشاط الاقتصادي القوي. ومن شأن دخول ضريبة دخل الشركات حيز النفاذ في حزيران/ يونيو أن يدعم ارتفاع الإيرادات على المدى المتوسط.

ويشير علي العايد إلى أن التوقعات لا تزال عرضة لعدم اليقين العالمي. ويقول إن انخفاض الطلب على النفط وانخفاض التجارة العالمية والسياحة بسبب تباطؤ النمو الدولي وارتفاع أسعار الفائدة والظروف المالية الضيقة والمشاكل الجيوسياسية يمكن أن يؤثر على نمو البلاد.





©Beata Zawrzel/AFP