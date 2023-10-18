البرلمان المصري يقر تعديلات جديدة على قانون المستوردين

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

القاهرة – وافق مجلس النواب المصري بصورة نهائية على التعديلات التشريعية التي تقدمت بها الحكومة فيما يخص قانون المستوردين، وجاءت التعديلات بناءا على توصية من المجلس الأعلى للاستثمار.

وتسمح التعديلات الجديدة في قانون المستوردين، باستثناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص الذي تزيد النسبة المملوكة للأجانب عن 49% بالتسجيل بسجل المستوردين لمدد إجمالية لا تزيد عن 10 سنوات وقابلة للتجديد لمدة واحدة فقط بقرار من مجلس الوزراء بعد العرض من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية الإجراءات والضوابط الحاكمة لقيد تلك الشركات بسجل المستوردين.

وقال الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب المصري، ان الهدف من تعديل بعض احكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين هو جذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصري.

وأشار النائب محمد عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلي أن الهدف من تعديل القانون هو تنظيم عمليات قيد الأشخاص العاملين في مجال الاستيراد في سجل المستوردين سواء كانوا أشخاصًا اعتباريين أو طبيعيين.

وأوضح أن القانون القديم لا يسمح بتسجيل الشركات الأجنبية التي تزيد حصتها عن 49 % من التسجيل في سجل المستوردين، والمجلس الأعلى للاستثمار أقر بضرورة تعديل هذه المادة للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بالسجل بصورة استثنائية ولمدة معينة وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن التعديل المقترح يسهم في تلافي بعض الصعوبات التي عانت منها المشروعات الصناعية في تسهيل وإتاحة مستلزمات الإنتاج لتسهيل عمل تلك المشروعات وزيادة إنتاجيتها وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد أن مشروع القانون يأتي في إطار الأجندة التشريعية للحكومة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية للقوانين المرتبطة بالاستثمار، والتي تستهدف إزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعمل على إتاحة المنتجات بالأسواق المصرية

وشدد على أن التعديلات الواردة بالمشروع جاءت للتصدي للعديد من المشكلات والتي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق المساواة بين المستثمرين المصريين وغيرهم، والتصدي لها بشكل حاسم بما يسهم في تحقيق الإصلاح المتكامل الذي تستهدفه الدولة.





NurPhoto via AFP