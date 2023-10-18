البنك الأهلى: 250 دولار شهريًا الحد الأقصى للمشتريات والسحب من بطاقات الائتمان بالداخل - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > أعلن البنك الأهلى المصري – أن العملاء حاملي بطاقات الائتمان الحاليين والجدد داخل مصر وكذلك المتواجدين خارجها لغير أغراض التعليم أو العلاج والذين لم يتقدموا بالمستندات التي تدل على سفرهم يمكنهم استخدام بطاقاتهم الائتمانية بالعملة الأجنبية وفقًا والحد الأقصى اليومي أو الشهري 250 دولار للمشتريات أو السحب النقدي معًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

وحسب الموقع الرسمى للبنك – فإن الحد الأقصى لمبلغ الحركة الواحدة في المشتريات بالعملة الأجنبية هو الحد الائتماني للبطاقة كاملًا بما لا يزيد عن المحددات الخاصة لكل منتج بطاقة ، وفي حال حوزة العميل أكثر من بطاقة ائتمانية للبنك الأهلي ، فإن الحد الأقصى الشهري لمجموع الاستخدامات بالعملة الأجنبية لكافة بطاقاتك الائتمانية هو الحد الأقصى الشهري لأعلى منتج بطاقة بحوزته.

وتكون حدود الاستخدام بالعملة الأجنبية للبطاقات تخضع للحد الائتماني للبطاقة أو المحددات الخاصة بها“أيهما أقل” .

وتكون عمولة الاستخدام لجميع البطاقات بالعملة الأجنبية 10% (Markup Fees)، ويتم احتساب كافة المعاملات التي يتم إجراؤها باستخدام خاصية تحويل العملة الديناميكي (Dynamic Currency Conversion) ضمن محددات استخدام البطاقات بالعملة الأجنبية، وبالتالي يتم احتساب عمولة تدبير العملة (Markup Fees) على كافة تلك المعاملات .

وقد تم إيقاف استخدام البطاقات المصدرة من البنك عند بعض المتاجر من فئات معينة على سبيل المثال حركات شحن المحافظ الالكترونية بالعملة الأجنبية ومتاجر المجوهرات وذلك بهدف استمرار البنك بإتاحة الاستخدام بالعملة الأجنبية للبطاقات في باقي المعاملات سواء المشتريات أو السحب النقدي.

أ.ش.أ