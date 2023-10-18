البنك الأهلى: 250 دولار شهريًا الحد الأقصى للمشتريات والسحب من بطاقات الائتمان بالداخل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
أعلن البنك الأهلى المصري – أن العملاء حاملي بطاقات الائتمان الحاليين والجدد داخل مصر وكذلك المتواجدين خارجها لغير أغراض التعليم أو العلاج والذين لم يتقدموا بالمستندات التي تدل على سفرهم يمكنهم استخدام بطاقاتهم الائتمانية بالعملة الأجنبية وفقًا والحد الأقصى اليومي أو الشهري 250 دولار للمشتريات أو السحب النقدي معًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
وحسب الموقع الرسمى للبنك – فإن الحد الأقصى لمبلغ الحركة الواحدة في المشتريات بالعملة الأجنبية هو الحد الائتماني للبطاقة كاملًا بما لا يزيد عن المحددات الخاصة لكل منتج بطاقة ، وفي حال حوزة العميل أكثر من بطاقة ائتمانية للبنك الأهلي ، فإن الحد الأقصى الشهري لمجموع الاستخدامات بالعملة الأجنبية لكافة بطاقاتك الائتمانية هو الحد الأقصى الشهري لأعلى منتج بطاقة بحوزته.
وتكون حدود الاستخدام بالعملة الأجنبية للبطاقات تخضع للحد الائتماني للبطاقة أو المحددات الخاصة بها“أيهما أقل” .
وتكون عمولة الاستخدام لجميع البطاقات بالعملة الأجنبية 10% (Markup Fees)، ويتم احتساب كافة المعاملات التي يتم إجراؤها باستخدام خاصية تحويل العملة الديناميكي (Dynamic Currency Conversion) ضمن محددات استخدام البطاقات بالعملة الأجنبية، وبالتالي يتم احتساب عمولة تدبير العملة (Markup Fees) على كافة تلك المعاملات .
وقد تم إيقاف استخدام البطاقات المصدرة من البنك عند بعض المتاجر من فئات معينة على سبيل المثال حركات شحن المحافظ الالكترونية بالعملة الأجنبية ومتاجر المجوهرات وذلك بهدف استمرار البنك بإتاحة الاستخدام بالعملة الأجنبية للبطاقات في باقي المعاملات سواء المشتريات أو السحب النقدي.
أ.ش.أ
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