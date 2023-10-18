((هينجتونج)) الصينية تستثمر 18 مليون دولار فى مصنعها لإنتاج الكابلات الضوئية بـ((السخنة))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة هينجتونج الصينية ضخ استثمارات بقيمة 18 مليون دولار لتنفيذ توسعات بمصنعها لإنتاج الكابلات الضوئية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ووقع وليد جمال الدين، رئيس المنطقة اتفاقية استثمارية مع جينليانج، رئيس مجلس إدارة مجموعة هينجتونج للكابلات الضوئية، لإقامة توسعات لمشروعها بالعين السخنة على مساحة 21 ألف متر مربع، بطاقة تصميمية تصل إلى مليونى كيلومتر أساسى سنوياً.
وقال ((جمال الدين))، إن التوسعات الجديدة تستهدف تغطية احتياجات السوق المحلى واحتياجات عدد من المشروعات القومية وتحديداً مشروعات مبادرة حياة كريمة، وخدمة الشركة المصرية للاتصالات من هذا النوع من الكابلات.
أوضح رئيس المنطقة، أن الاتفاقية الاستثمارية تهدف إلى توسعات جديدة للشركة تسهم فى الوفاء بالتعاقدات على تصنيع الكابلات الضوئية وتصنيع شبكات ODN وهندسة الاتصالات البصرية، والكابلات البصرية الأرضية OPGW، وخدمات التعاقد على تصنيع الأسلاك وهندسة الطاقة، وخدمات تشغيل وصيانة الكابلات الضوئية البحرية.
أشار ((جمال الدين)) إلى أن التوسعات الجديدة ستضاف إلى المصنع الحالى للشركة فى المنطقة الصناعية بالسخنة، والذى قام بتفقده وافتتاحه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مارس الماضى، ضمن افتتاح مصانع صينية داخل تيدا ـ مصر.
وتعد هينجتونج الصينية، إحدى الشركات المتخصصة فى إنتاج أحدث أنواع الكابلات الضوئية ذات السعة العملاقة، وتعتبر الشركة من أكبر 4 شركات فى العالم لإنتاج الكابلات المتخصصة فى الاتصالات الدولية.
يذكر أن مصنع هينجتونج يقع فى منطقة تيدا ـ مصر داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو يختص بإنتاج كابلات الألياف الضوئية وخدمات هندسة الاتصالات والهندسة الكهربائية، ويقام باستثمارات حالية تبلغ 6 ملايين دولار، على مساحة 5904 م2 كمرحلة أولى، ويتيح 100 فرصة عمل مباشرة، وتصل الطاقة الإنتاجية له لنحو مليونى وحدة.
وتغطى الشركة مجالات أعمالها الألياف والكابلات البحرية، وخدمات الصيانة، بالإضافة إلى ((إنترنت الأشياء))، والبيانات الضخمة والتجارة الإلكترونية، بجانب المواد الناشئة والطاقة الجديدة.
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