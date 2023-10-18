((هينجتونج)) الصينية تستثمر 18 مليون دولار فى مصنعها لإنتاج الكابلات الضوئية بـ((السخنة))

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة هينجتونج الصينية ضخ استثمارات بقيمة 18 مليون دولار لتنفيذ توسعات بمصنعها لإنتاج الكابلات الضوئية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ووقع وليد جمال الدين، رئيس المنطقة اتفاقية استثمارية مع جينليانج، رئيس مجلس إدارة مجموعة هينجتونج للكابلات الضوئية، لإقامة توسعات لمشروعها بالعين السخنة على مساحة 21 ألف متر مربع، بطاقة تصميمية تصل إلى مليونى كيلومتر أساسى سنوياً.

وقال ((جمال الدين))، إن التوسعات الجديدة تستهدف تغطية احتياجات السوق المحلى واحتياجات عدد من المشروعات القومية وتحديداً مشروعات مبادرة حياة كريمة، وخدمة الشركة المصرية للاتصالات من هذا النوع من الكابلات.

أوضح رئيس المنطقة، أن الاتفاقية الاستثمارية تهدف إلى توسعات جديدة للشركة تسهم فى الوفاء بالتعاقدات على تصنيع الكابلات الضوئية وتصنيع شبكات ODN وهندسة الاتصالات البصرية، والكابلات البصرية الأرضية OPGW، وخدمات التعاقد على تصنيع الأسلاك وهندسة الطاقة، وخدمات تشغيل وصيانة الكابلات الضوئية البحرية.

أشار ((جمال الدين)) إلى أن التوسعات الجديدة ستضاف إلى المصنع الحالى للشركة فى المنطقة الصناعية بالسخنة، والذى قام بتفقده وافتتاحه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مارس الماضى، ضمن افتتاح مصانع صينية داخل تيدا ـ مصر.

وتعد هينجتونج الصينية، إحدى الشركات المتخصصة فى إنتاج أحدث أنواع الكابلات الضوئية ذات السعة العملاقة، وتعتبر الشركة من أكبر 4 شركات فى العالم لإنتاج الكابلات المتخصصة فى الاتصالات الدولية.

يذكر أن مصنع هينجتونج يقع فى منطقة تيدا ـ مصر داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو يختص بإنتاج كابلات الألياف الضوئية وخدمات هندسة الاتصالات والهندسة الكهربائية، ويقام باستثمارات حالية تبلغ 6 ملايين دولار، على مساحة 5904 م2 كمرحلة أولى، ويتيح 100 فرصة عمل مباشرة، وتصل الطاقة الإنتاجية له لنحو مليونى وحدة.

وتغطى الشركة مجالات أعمالها الألياف والكابلات البحرية، وخدمات الصيانة، بالإضافة إلى ((إنترنت الأشياء))، والبيانات الضخمة والتجارة الإلكترونية، بجانب المواد الناشئة والطاقة الجديدة.