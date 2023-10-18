((تصديرى الكيماويات)) يتفق مع ((تبصير)) السعودية لفتح أسواق بالمملكة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة اتفاق تعاون مع شركة تبصير السعودية لدعم الشركات أعضاء المجلس ومساعدتها على فتح أسواق تصديرية جديدة فى المملكة.
قال محمد مجيد، المدير التنفيذى للمجلس، إنَّ الاتفاق يعد خطوة مهمة لدعم الشركات المصرية فى تسهيل نفاذ صادراتها من خلال منصة سابر السعودية، فضلاً عن تسهيل الاختبارات والحصول على شهادات اعتماد لمنتجاتها.
أشار ((مجيد)) إلى أن إجمالى صادرات قطاع الكيماويات إلى السوق السعودى بلغ نحو 240 مليون دولار خلال 2022 بمعدل نمو نسبته 18% مقارنة بالعام 2021.
أضاف ((مجيد)) لـ((البورصة))، أن المجلس يسعى خلال الخطة الحالية إلى المحافظة على تعزيز صادرات القطاع فى الدول التى يصدر لها لتحقيق معدلات النمو المستهدف بنهاية العام الجارى.
كشف أن المجلس بصدد إبرام عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات مع عدد من الأسواق المختلفة بالسوق الأفريقى والعربى، ومن المقرر الإعلان عنها فور الإنتهاء من التعاقد.
قال المهندس عماد عيسى، رئيس مجلس إدارة شركة تبصير العراقية المتخصصة فى مجال التسويق بالمملكة العربية السعودية، إن الاتفاق يستهدف تسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الرياض.
أشار إلى أن ((تبصير)) تعد ورش عمل تدريبية لأعضاء المجلس مع تقديم خدمات تقييم للمُصدرين.
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