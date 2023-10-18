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((تصديرى الكيماويات)) يتفق مع ((تبصير)) السعودية لفتح أسواق بالمملكة

10/18/2023 2:03:47 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة اتفاق تعاون مع شركة تبصير السعودية لدعم الشركات أعضاء المجلس ومساعدتها على فتح أسواق تصديرية جديدة فى المملكة.

قال محمد مجيد، المدير التنفيذى للمجلس، إنَّ الاتفاق يعد خطوة مهمة لدعم الشركات المصرية فى تسهيل نفاذ صادراتها من خلال منصة سابر السعودية، فضلاً عن تسهيل الاختبارات والحصول على شهادات اعتماد لمنتجاتها.

أشار ((مجيد)) إلى أن إجمالى صادرات قطاع الكيماويات إلى السوق السعودى بلغ نحو 240 مليون دولار خلال 2022 بمعدل نمو نسبته 18% مقارنة بالعام 2021.

أضاف ((مجيد)) لـ((البورصة))، أن المجلس يسعى خلال الخطة الحالية إلى المحافظة على تعزيز صادرات القطاع فى الدول التى يصدر لها لتحقيق معدلات النمو المستهدف بنهاية العام الجارى.

كشف أن المجلس بصدد إبرام عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات مع عدد من الأسواق المختلفة بالسوق الأفريقى والعربى، ومن المقرر الإعلان عنها فور الإنتهاء من التعاقد.

قال المهندس عماد عيسى، رئيس مجلس إدارة شركة تبصير العراقية المتخصصة فى مجال التسويق بالمملكة العربية السعودية، إن الاتفاق يستهدف تسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الرياض.

أشار إلى أن ((تبصير)) تعد ورش عمل تدريبية لأعضاء المجلس مع تقديم خدمات تقييم للمُصدرين.

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