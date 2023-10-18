كانيو أوانى: مصر تتمتع بفرص واعدة للشركات في مختلف القطاعات

MENAFN - Al-Borsa News) قالت كانيو أوانى، نائبة الرئيس التنفيذية لبنك التجارة بين البلدان الأفريقية بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إن مصر تتمتع بالفرص الهائلة للشركات المصرية في القطاعات المختلفة، خاصة في مجال الزراعة والتصنيع وتطوير البنية التحتية والتكنولوجيا والابتكار والرعاية الصحية والمنسوجات والصناعات الإبداعية والسيارات.

وأضافت يحظى كل من قطاع السيارات والقطاع الإبداعي والقطاع الصناعي وشباب رواد الأعمال ضمن المعرض بفعاليات مخصصة للمشاركة والتواصل، والتي تتضمن معرض سيارات أفريقيا وبرنامج أفريقيا الإبداعية CANEX ويوم الصناعة وبرنامج الاتحاد الأفريقي للشركات الناشئة للشباب

وأعلنت أواني خلال فعاليات مؤتمر اليوم الأربعا،ء عن إقامة الدورة الثالثة لمعرض التجارة بين البلدان الأفريقية IATF2023 فى القاهرة، خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر من العام الجارى.

وأشارت إلى أن الدورة الثالثة جذبت حتى الآن اهتمام أكثر من 35 ألف زائر في مجال التجارة وإعلاميين ووفود مشاركة، على أن يشهد الاتفاق على صفقات تجارية واستثمارية تصل إلى 43 مليار، حيث نتج عن المعرض في نسخته الاستهلالية المنعقدة في القاهرة في عام 2018 صفقات تجارية واستثمارية بلغت قيمتها 32 مليار دولار، بينما أسفرت الدورة الثانية للمعرض، والمقامة في ديربان بجنوب أفريقيا في عام 2021 عن إبرام عقود تخطت قيمتها 42 مليار دولار .

ودعت أوانى الشركات المصرية للحضور مؤكدة على أهمية المعرض لتنمية التجارة بين البلدان الإفريقية، إذ استطاع المعرض فى دورتيه الأولى والثانية، خلال عامى 2018 و2021، أن يبرم صفقات لصالح مصر بلغت قيمتها 4.1 مليار و6.13 مليار دولار.

و أشارت مي عسل، رئيس مجلس إدارة هيئة المعارض والمؤتمرات المصرية، إلى الفرص الاستثنائية التى يوفرها المعرض للمشترين والبائعين الأفارقة للالتقاء واستكشاف آفاق الأعمال وجذب المستثمرين والمنظمات التجارية من جميع أنحاء القارة.

وأضاف أيمن الزغبي، مدير تمويل التجارة والشركات بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، أن المعرض يحرص على تحقيق التحول للعديد من الشركات المصرية، حيث يقدم منصة هامة لتعزيز الصادرات المصرية والروابط التجارية والعلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وغيرها من الدول الأفريقية.

كتبت: مرام أشرف