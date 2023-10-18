كانيو أوانى: مصر تتمتع بفرص واعدة للشركات في مختلف القطاعات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت كانيو أوانى، نائبة الرئيس التنفيذية لبنك التجارة بين البلدان الأفريقية بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إن مصر تتمتع بالفرص الهائلة للشركات المصرية في القطاعات المختلفة، خاصة في مجال الزراعة والتصنيع وتطوير البنية التحتية والتكنولوجيا والابتكار والرعاية الصحية والمنسوجات والصناعات الإبداعية والسيارات.
وأضافت يحظى كل من قطاع السيارات والقطاع الإبداعي والقطاع الصناعي وشباب رواد الأعمال ضمن المعرض بفعاليات مخصصة للمشاركة والتواصل، والتي تتضمن معرض سيارات أفريقيا وبرنامج أفريقيا الإبداعية CANEX ويوم الصناعة وبرنامج الاتحاد الأفريقي للشركات الناشئة للشباب
وأعلنت أواني خلال فعاليات مؤتمر اليوم الأربعا،ء عن إقامة الدورة الثالثة لمعرض التجارة بين البلدان الأفريقية IATF2023 فى القاهرة، خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر من العام الجارى.
وأشارت إلى أن الدورة الثالثة جذبت حتى الآن اهتمام أكثر من 35 ألف زائر في مجال التجارة وإعلاميين ووفود مشاركة، على أن يشهد الاتفاق على صفقات تجارية واستثمارية تصل إلى 43 مليار، حيث نتج عن المعرض في نسخته الاستهلالية المنعقدة في القاهرة في عام 2018 صفقات تجارية واستثمارية بلغت قيمتها 32 مليار دولار، بينما أسفرت الدورة الثانية للمعرض، والمقامة في ديربان بجنوب أفريقيا في عام 2021 عن إبرام عقود تخطت قيمتها 42 مليار دولار .
ودعت أوانى الشركات المصرية للحضور مؤكدة على أهمية المعرض لتنمية التجارة بين البلدان الإفريقية، إذ استطاع المعرض فى دورتيه الأولى والثانية، خلال عامى 2018 و2021، أن يبرم صفقات لصالح مصر بلغت قيمتها 4.1 مليار و6.13 مليار دولار.
و أشارت مي عسل، رئيس مجلس إدارة هيئة المعارض والمؤتمرات المصرية، إلى الفرص الاستثنائية التى يوفرها المعرض للمشترين والبائعين الأفارقة للالتقاء واستكشاف آفاق الأعمال وجذب المستثمرين والمنظمات التجارية من جميع أنحاء القارة.
وأضاف أيمن الزغبي، مدير تمويل التجارة والشركات بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، أن المعرض يحرص على تحقيق التحول للعديد من الشركات المصرية، حيث يقدم منصة هامة لتعزيز الصادرات المصرية والروابط التجارية والعلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وغيرها من الدول الأفريقية.
كتبت: مرام أشرف
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