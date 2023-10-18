سوق الحديد يتأهب للصعود رغم تثبيت المصانع أسعارها

(MENAFN
- Al-Borsa News) 3 آلاف جنيه زيادة مبدئية فى الطن خلال أسبوعين
شهد حديد التسليح زيادات سعرية بشكل تدريجي مع بداية الأسبوع الماضى لتتراوح بين 2000 و3 آلاف جنيه للطن حاليًا.
وعزا التجار الزيادات الحالية إلى ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى بالإضافة إلى تراجع الطاقات الإنتاجية للمصانع حاليًا عقب صعوبة الإفراج عن الخامات المحتجزة فى الموانئ.
قال أحمد عبدالجليل، وكيل وموزع لعدد من مصانع الحديد، إن متوسط سعر حديد عز للمستهلك سجل نحو 37.5 ألف جنيه للطن مقابل 34.5 ألف جنيه قبل أسبوعين، وجاءت الزيادة عقب صعود سعر الدولار فى السوق الموازى إلى 42.5 جنيهًا مقابل 40 جنيها مؤخرًا.
أضاف لـ“البورصة”، أن المصانع تورد للوكلاء والتجار الفترة الحالية 50% من الحصة المتعاقد عليها بسبب نقص الخامات لديها، حسب ما أخبرت به التجار قبل أيام. عبدالجليل: المصانع تورد للتجار 50% من الكميات حاليًا
قال محمد الخولى رئيس شركة الجزيرة لتجارة حديد التسليح، إن أسعار الحديد مرشحة لتحقيق زيادات بقيم تتراوح بين 1000 وألفى جنيه فى الطن بسبب الحرب الذى تشنها إسرائيل على فلسطين، والتى انعكست سلبيًا على خام الحديد العالمى.
أشار إلى أن الشاحنات تقف أمام المصانع لمدة أسبوع حتى تحصل على الكميات المتعاقد عليها، ما دفع الوكلاء والتجار لرفع أسعار البيع على المستهلك تخوفًا من رفع المصانع أسعارها خلال الفترة المقبلة.
قال محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية، إن تجار الحديد لاتمتلك كميات كبيرة فى مخازنها بسبب تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع ومن المتوقع صعود الأسعار قريبًا.
وبلغ إجمالى الطاقة الإنتاجية لمصانع حديد التسليح فى مصر حوالى 15 مليون طن، فيما يبلغ الاستهلاك الفعلى 7.5 مليون طن خلال 2021 وفقًا للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية. العشرى: ((لم نرفع الأسعار منذ فترة والصعود الحالى سببه التجار))
قال أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة شركة العشري للصلب، إن أسعار حديد التسليح مستقرة ولم ترفع المصانع أسعارها حتى الآن والسبب فى الزيادات الحالية هى التجار.
أضاف لـ((البورصة))، أن سعر طن حديد العشرى من أرض المصنع يتراوح بين 31.5 و32.1 ألف جنيه للطن.
قال حسن المراكبى، رئيس مجلس إدارة شركة المراكبى للحديد الصلب لـ((البورصة))، إن أسعار الحديد ثابتة منذ فترة، وبلغ سعر حديد المراكبى 32.1 الف جنبه للطن أرض المصنع.
توقع المراكبى، أن تكون زيادة الأسعار ناتجة عن تحوط بعض التجار والوكلاء بعد ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى. الجيوشي: التجار تتحوط بالمخزون تخوفًا من زيادات مرتقبة
قال طارق الجيوشى، رئيس مجلس إدارة الجيوشى للصلب، إن زيادة الحلقات الوسيطة السبب الرئيسى وراء ارتفاع الأسعار النهائية للمستهلك.
أضاف لـ((البورصة))، أن اسعار المصانع معلنة ولا يوجد أى تغيرات، قائلًا:“التجار هم المسؤولون فى عن زيادة الأسعار الحالية.
أشار إلى أن الزيادات عشوائية وبنسب مختلفة من تاجر لأخر، خاصة أن التجار فى بعض الأحيان يتكبدون زيادة فى أسعار الشحن بسبب تأخير بعض المصانع فى تسليم الطلبيات.
توقع ارتفاع أسعار خام الحديد فى بورصة المعادن العالمية بسبب الحرب الدائرة بين الكيان الصهيونى والشعب الفلسطيني.
كتب ـ محمد يونس ومريم الرميحى
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