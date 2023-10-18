سوق الحديد يتأهب للصعود رغم تثبيت المصانع أسعارها

شهد حديد التسليح زيادات سعرية بشكل تدريجي مع بداية الأسبوع الماضى لتتراوح بين 2000 و3 آلاف جنيه للطن حاليًا.

وعزا التجار الزيادات الحالية إلى ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى بالإضافة إلى تراجع الطاقات الإنتاجية للمصانع حاليًا عقب صعوبة الإفراج عن الخامات المحتجزة فى الموانئ.

قال أحمد عبدالجليل، وكيل وموزع لعدد من مصانع الحديد، إن متوسط سعر حديد عز للمستهلك سجل نحو 37.5 ألف جنيه للطن مقابل 34.5 ألف جنيه قبل أسبوعين، وجاءت الزيادة عقب صعود سعر الدولار فى السوق الموازى إلى 42.5 جنيهًا مقابل 40 جنيها مؤخرًا.

أضاف لـ“البورصة”، أن المصانع تورد للوكلاء والتجار الفترة الحالية 50% من الحصة المتعاقد عليها بسبب نقص الخامات لديها، حسب ما أخبرت به التجار قبل أيام.

قال محمد الخولى رئيس شركة الجزيرة لتجارة حديد التسليح، إن أسعار الحديد مرشحة لتحقيق زيادات بقيم تتراوح بين 1000 وألفى جنيه فى الطن بسبب الحرب الذى تشنها إسرائيل على فلسطين، والتى انعكست سلبيًا على خام الحديد العالمى.

أشار إلى أن الشاحنات تقف أمام المصانع لمدة أسبوع حتى تحصل على الكميات المتعاقد عليها، ما دفع الوكلاء والتجار لرفع أسعار البيع على المستهلك تخوفًا من رفع المصانع أسعارها خلال الفترة المقبلة.

قال محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية، إن تجار الحديد لاتمتلك كميات كبيرة فى مخازنها بسبب تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع ومن المتوقع صعود الأسعار قريبًا.

وبلغ إجمالى الطاقة الإنتاجية لمصانع حديد التسليح فى مصر حوالى 15 مليون طن، فيما يبلغ الاستهلاك الفعلى 7.5 مليون طن خلال 2021 وفقًا للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

قال أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة شركة العشري للصلب، إن أسعار حديد التسليح مستقرة ولم ترفع المصانع أسعارها حتى الآن والسبب فى الزيادات الحالية هى التجار.

أضاف لـ((البورصة))، أن سعر طن حديد العشرى من أرض المصنع يتراوح بين 31.5 و32.1 ألف جنيه للطن.

قال حسن المراكبى، رئيس مجلس إدارة شركة المراكبى للحديد الصلب لـ((البورصة))، إن أسعار الحديد ثابتة منذ فترة، وبلغ سعر حديد المراكبى 32.1 الف جنبه للطن أرض المصنع.

توقع المراكبى، أن تكون زيادة الأسعار ناتجة عن تحوط بعض التجار والوكلاء بعد ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى.

قال طارق الجيوشى، رئيس مجلس إدارة الجيوشى للصلب، إن زيادة الحلقات الوسيطة السبب الرئيسى وراء ارتفاع الأسعار النهائية للمستهلك.

أضاف لـ((البورصة))، أن اسعار المصانع معلنة ولا يوجد أى تغيرات، قائلًا:“التجار هم المسؤولون فى عن زيادة الأسعار الحالية.

أشار إلى أن الزيادات عشوائية وبنسب مختلفة من تاجر لأخر، خاصة أن التجار فى بعض الأحيان يتكبدون زيادة فى أسعار الشحن بسبب تأخير بعض المصانع فى تسليم الطلبيات.

توقع ارتفاع أسعار خام الحديد فى بورصة المعادن العالمية بسبب الحرب الدائرة بين الكيان الصهيونى والشعب الفلسطيني.





كتب ـ محمد يونس ومريم الرميحى