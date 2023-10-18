Techline للحلول المالية تفاوض شركتين من الإمارات للمساهمة فى ملكيتها

(MENAFN
- Al-Borsa News) عباس: الشركة تستهدف حجم أعمال بقيمة مليون دولار خلال العام الأول بالإمارات
تفاوض شركة TechLine لحلول التكنولوجيا المالية شركتين من الإمارات للدخول كمستثمرين فى هيكل ملكيتها مقابل الاستحواذ على حصة أقلية لا تزيد نسبتها عن 30% من أسهمها كحد أقصى.
وقال هيثم عباس، الرئيس التنفيذى لشركة TechLine، إن الشركة بصدد عقد اجتماع مع أحد مسؤولى الشركتين خلال أيام على هامش فعاليات معرض ومؤتمر جيتكس دبى 2023.
وتقام الدورة 43 من معرض ومؤتمر جيتكس دبى 2023 خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجارى بمشاركة 6 آلاف شركة على مساحة عرض تصل إلى مليونى متر مربع فى مركز دبى التجارى العالمى.
وأوضح عباس لـ”البورصة”، أن TechLine تستهدف من مشاركتها فى“جيتكس” تعزيز حضورها فى أسواق منطقة الخليج وافتتاح مكتب لها فى الإمارات والذى بدأت عملية تأسيسه منذ حوالى 8 أشهر بالإضافة إلى استعراض حلولها التكنولوجية.
وأضاف أن شركته لديها حاليا عملاء من عدة بلدان منها ليبيا والمغرب إلا أن الجزء الأكبر من مصر وأبرزهم“فورى” و”الأهلى ممكن” لحلول المدفوعات الإلكترونية.
وقال إن شركته تخطط للمشاركة فى مؤتمرى سيملس الشرق الأوسط بالإمارات خلال مايو 2024 ونظيره بالقاهرة فى يوليو من العام ذاته، كاشفا عن إجراء مفاوضات مع شركاء عمل للدخول إلى سوق السعودية خلال الفترة المقبلة مع اتجاه البنك المركزى السعودى إلى طرح رخص للشركات فى قطاع التكنولوجيا المالية.
وأضاف أن TechLine تستهدف الوصول لمليون دولار حجم أعمال خلال أول عام من تواجدها بالإمارات، مشيرا إلى أن الشركة اتفقت بشكل مبدئى مع إحدى الكيانات العاملة بالإمارات على تزويدها بأنظمة أمن سيبرانى لمدة ثلاث سنوات.
وتأسست شركة TechLine عام 2020 وتعمل فى مجالات تقديم خدمات الاستشارات والبرامج التكنولوجية والمهنية وإدارة شبكة البنية التحتية وتحليل الأعمال فى قطاع حلول التكنولوجيا المالية.
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