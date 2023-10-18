Techline للحلول المالية تفاوض شركتين من الإمارات للمساهمة فى ملكيتها

تفاوض شركة TechLine لحلول التكنولوجيا المالية شركتين من الإمارات للدخول كمستثمرين فى هيكل ملكيتها مقابل الاستحواذ على حصة أقلية لا تزيد نسبتها عن 30% من أسهمها كحد أقصى.

وقال هيثم عباس، الرئيس التنفيذى لشركة TechLine، إن الشركة بصدد عقد اجتماع مع أحد مسؤولى الشركتين خلال أيام على هامش فعاليات معرض ومؤتمر جيتكس دبى 2023.

وتقام الدورة 43 من معرض ومؤتمر جيتكس دبى 2023 خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجارى بمشاركة 6 آلاف شركة على مساحة عرض تصل إلى مليونى متر مربع فى مركز دبى التجارى العالمى.

وأوضح عباس لـ”البورصة”، أن TechLine تستهدف من مشاركتها فى“جيتكس” تعزيز حضورها فى أسواق منطقة الخليج وافتتاح مكتب لها فى الإمارات والذى بدأت عملية تأسيسه منذ حوالى 8 أشهر بالإضافة إلى استعراض حلولها التكنولوجية.

وأضاف أن شركته لديها حاليا عملاء من عدة بلدان منها ليبيا والمغرب إلا أن الجزء الأكبر من مصر وأبرزهم“فورى” و”الأهلى ممكن” لحلول المدفوعات الإلكترونية.

وقال إن شركته تخطط للمشاركة فى مؤتمرى سيملس الشرق الأوسط بالإمارات خلال مايو 2024 ونظيره بالقاهرة فى يوليو من العام ذاته، كاشفا عن إجراء مفاوضات مع شركاء عمل للدخول إلى سوق السعودية خلال الفترة المقبلة مع اتجاه البنك المركزى السعودى إلى طرح رخص للشركات فى قطاع التكنولوجيا المالية.

وأضاف أن TechLine تستهدف الوصول لمليون دولار حجم أعمال خلال أول عام من تواجدها بالإمارات، مشيرا إلى أن الشركة اتفقت بشكل مبدئى مع إحدى الكيانات العاملة بالإمارات على تزويدها بأنظمة أمن سيبرانى لمدة ثلاث سنوات.

وتأسست شركة TechLine عام 2020 وتعمل فى مجالات تقديم خدمات الاستشارات والبرامج التكنولوجية والمهنية وإدارة شبكة البنية التحتية وتحليل الأعمال فى قطاع حلول التكنولوجيا المالية.