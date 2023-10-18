أبرز التحديات البرمجية فى صناعة الخدمات البنكية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
فى عصر التطور السريع والتحول الرقمى المتسارع، تواجه صناعة الخدمات المصرفية تحديات برمجية متعددة تؤثر بشكل كبير فى هيئتها وأدائها.
بالرغم من أن الابتكار واعتماد أحدث التقنيات البرمجية يشكلان محورًا أساسيًا لنجاح البنوك والمؤسسات المالية، فإنهما يأتيان بتحديات مهمة فى الوقت نفسه. من هنا، يهدف مقالنا اليوم إلى تسليط الضوء على أبرز تلك التحديات التى تواجه البرمجيات فى صناعة الخدمات المصرفية .
التحديات البرمجية فى صناعة الخدمات البنكية أولاً: الأنظمة القديمة
تمثل الأنظمة القديمة أحد التحديات الرئيسية فى صناعة الخدمات المصرفية، ويعود ذلك إلى تباين التكنولوجيا بين ما كانت عليه هذه الأنظمة فى الماضى وبين التطورات والتقنيات الحديثة المطلوبة فى الوقت الحالى. فالأنظمة القديمة عادةً ما تعتمد على بنية تقنية قديمة وبرمجيات محدودة، ما يُعيق تواكبها مع الطلبات الحالية والتقنيات المتقدمة.
هذا الفارق فى التكنولوجيا والبرمجيات يعيق بشدة تحديث الأنظمة ويمثل عائقًا رئيسيًا أمام التواصل الفعّال بين الأنظمة القديمة والتقنيات الحديثة، ما ينعكس سلبًا على كفاءة العمليات وتجربة العملاء فى مجال الخدمات المصرفية.
تتسبب هذه الأنظمة القديمة أيضًا فى صعوبات تحقيق التكامل بينها وبين التطبيقات الحديثة، ما يعقّد عمليات التواصل والتعامل بينها.
لذلك وبلا شك، يتطلب هذا التحدى التخلص من تلك الأنظمة القديمة أو حتى تحديثها باستخدام تكنولوجيا حديثة ومتوافقة، لتمكين المؤسسات المصرفية من مواكبة التقدم التكنولوجى وتحقيق تجربة أفضل للعملاء فى هذا الميدان. ثانياً: أمن البيانات
فى هذا العصر الرقمى الذى نعيشه، حيث أصبحت البيانات محورية فى تقديم الخدمات المصرفية واتخاذ القرارات، يبرز تحدى الأمن السيبرانى بقوة كواحد من التحديات الرئيسية.
تتمثل تحديات أمن البيانات فى الحفاظ على سلامة وسرية تلك البيانات الحساسة بعيدًا عن الاختراقات والهجمات الإلكترونية. هذا يلزم البنوك والمؤسسات المالية بتطوير استراتيجيات أمان قوية واعتماد تقنيات تشفير متقدمة لضمان الحماية والأمان لتلك البيانات الحيوية.
بالإضافة إلى ذلك، يظهر من الإحصائيات الواردة فى موقع ستاتيستا أن 38% من صناع القرار فى مؤسسات الخدمات المالية يعتبرون أمن البيانات والأمان السيبرانى تحديين رئيسيين.
وبناءً على هذا الواقع، يتعين علينا بجدية أن نسعى لتطوير وتحسين مجال أمن البيانات باستمرار، بهدف ضمان سلامة وحماية عمليات الخدمات المصرفية ومعلومات العملاء بشكل أكثر فعالية وأمانًا. ثالثاً: الامتثال التنظيمى
هذا التحدى يعتمد على ضرورة أن تلتزم المؤسسات المالية والبنوك بالقوانين والتنظيمات الصارمة التى تنظم صناعة الخدمات المصرفية.
مع زيادة الوعى بأهمية الشفافية وحماية المستهلكين، تفرض الحكومات والهيئات التنظيمية قوانين صارمة على الشركات المالية. حيث تتنوع هذه القوانين فى جوانب مختلفة، من حماية المستهلكين إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية البيانات الشخصية.
ولذلك، لتجنب العقوبات والمخاطر القانونية، يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تبقى على اطلاع دائم على تحديثات هذه التنظيمات وأن تضمن توافق نظامها وعملياتها مع هذه القوانين.
كما، يجب عليها تحسين استراتيجياتها وتكنولوجياتها لمواجهة هذه التحديات المتجددة فى عالم التنظيمات والقوانين. رابعاً: مخاطر الأمن السيبرانى
تعد مخاطر الأمن السيبرانى رابع تحدى من بين التحديات البرمجية الرئيسية فى صناعة الخدمات البنكية، وهى تتعلق بحماية البيانات والأنظمة الرقمية من التهديدات الإلكترونية والهجمات السيبرانية.
تتنوع مخاطر الأمن السيبرانى وقد تشمل الاختراقات الإلكترونية، والبرمجيات الخبيثة (المالوار )، وهجمات الحجب الخدمى، والاحتيال الإلكترونى، وسرقة الهوية، والاختراقات الداخلية، وتسريبات البيانات، والهجمات على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
حيث أن هذه المخاطر تلحق أضراراً بالغة بسمعة البنوك والمؤسسات المالية، فضلاً عن التأثير السلبى على الثقة والاعتمادية لدى العملاء.
للتصدى لهذه المخاطر، يتعين على البنوك والمؤسسات المالية تطبيق تدابير أمنية شاملة تشمل تحسين أنظمة الحماية، وتوعية الموظفين والعملاء بأمور الأمن السيبرانى، واعتماد أفضل الممارسات الأمنية، وتطوير استراتيجيات متقدمة لمواجهة والاستجابة للهجمات السيبرانية بشكل فعال. خامساً: مشكلات تكامل الطرف الثالث
تكامل الطرف الثالث يمثل تحديًا مهمًا آخر فى صناعة الخدمات المصرفية، حيث يشير إلى الصعوبات التى تنشأ عند محاولة دمج واستخدام تطبيقات وخدمات تقنية من تطوير أطراف ثالثة فى نظام مصرفى أو بنكى.
ويتسبب هذا التحدى فى عدة مشكلات، منها:
● أمان البيانات: يتعلق هذا بضمان أمان وسرية البيانات عند مشاركتها مع طرف ثالث، وضمان أن لا يتم الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة.
● التوافق التقنى: ينبغى التحقق من أن تكنولوجيا الطرف الثالث متوافقة مع البنية التكنولوجية والأنظمة الحالية للمؤسسة المالية، وضمان أن عملية التكامل تسير بسلاسة دون مواجهة مشكلات تقنية.
● المساءلة والمشاكل القانونية: تنشأ قضايا قانونية تتعلق بالمسؤولية والتعويضات فى حال حدوث أى خلل أو تسريب للبيانات أو تعطل فى الخدمة المقدمة من قبل الطرف الثالث.
● إدارة الأداء والتحسين المستمر: ضمان أن الأداء وجودة الخدمة المقدمة من قبل الطرف الثالث تلبى توقعات العملاء والمعايير المطلوبة، ويتطلب ذلك متابعة دورية وتحسينات للتأكد من استمرارية الأداء.
ولحل كل هذه التحديات، سيتعين على المؤسسات التعاون مع مزودى الحلول التقنية لتنفيذ إجراءات أمنية وتدابير وقائية، ما يساعد على ضمان تكامل الخدمات المصرفية بطريقة آمنة. سادساً: اعتماد السحابة
تظهر تحديات اعتماد التحول نحو الحوسبة السحابية فى صناعة الخدمات المصرفية بوضوح مع ازدياد استخدامها بشكل ملحوظ كوسيلة أساسية لتخزين ومعالجة البيانات وتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
بالرغم من الفوائد التى تحققها العديد من المؤسسات المالية من البنية التحتية السحابية لتعزيز كفاءة العمليات وتحسين تجربة العملاء، إلا أن هذه النقلة تثير مخاوف كبيرة تتعلق بسلامة وخصوصية البيانات المالية.
ولا تقتصر التحديات على أمن البيانات فحسب، بل هناك مخاوف أخرى تتعلق بضرورة الامتثال للقوانين والتشريعات المتعلقة بالخدمات المصرفية. ولذلك، دائماً ما يتطلب استخدام الحوسبة السحابية الامتثال المستمر للقوانين المحلية والدولية، ما يضع على المؤسسات المالية مسؤولية مراجعة دورية للتشريعات وضمان توافق أنظمتهم معها.
لنستنتج هنا أن التحدى الأساسى فى اعتماد السحابة أمام المؤسسات يتمثل فى القدرة على تحقيق توازن بين الاعتماد على تقنيات الحوسبة السحابية وضمان أمان البيانات للعملاء والامتثال للقوانين. سابعاً: التحول الرقمى
التحول الرقمى يعد واحدًا أيضاً من أبرز التحديات البرمجية فى صناعة الخدمات البنكية نظرًا لتحديث القطاع المالى وتحوله نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمية فى تقديم الخدمات وإدارة العمليات.
وإليك شرح لهذا التحدى وسبب كونه تحديًا مهمًا:
● تعقيد التحول التقنى: يكمن فى اعتماد تقنيات معقدة مثل الذكاء الاصطناعى وتحليلات البيانات الضخمة، وتحسينات كبيرة فى تجربة المستخدم. هذه التقنيات تتطلب فهماً عميقاً ومهارات برمجية متقدمة.
● التأقلم مع التحول: تواجه البنوك صعوبة فى مجال التكنولوجيا، حيث يتطلب التأقلم مع التحولات السريعة استيعابًا فعالًا لها دون أن يؤثر ذلك سلبًا على العمليات الحالية وعلى تقديم الخدمات للعملاء.
● الأمان والخصوصية: يجب أن يتعامل القطاع المصرفى مع البيانات الحساسة والمالية للعملاء، ما يتطلب معالجة آمنة وحماية كبيرة من التهديدات السيبرانية.
● توجيه الاستثمارات الصحيحة: يتعين على البنوك اتخاذ قرارات استثمارية صائبة فى التكنولوجيا، مع التوازن بين تحديث الأنظمة والتكنولوجيا والحفاظ على الاستقرار المالى.
● التكاليف والاستدامة: يتوجب على البنوك أيضاً التفكير فى التكاليف المرتفعة للتحول الرقمى وضمان استدامة هذه التكنولوجيات دون إضافة عبء مالى زائد.
ختاماً..
فى الختام، تظهر هذه التحديات البرمجية فى صناعة الخدمات المصرفية أهمية الابتكار والتطور المستمر لضمان تلبية احتياجات العملاء والمحافظة على مستوى عالٍ من الأمان والخصوصية.
إن العمل الجاد والاستثمار فى الحلول التقنية القائمة على أحدث التقنيات البرمجية يمكنهما من تجاوز هذه التحديات وتحقيق تقدم مستمر فى تقديم خدمات مصرفية مبتكرة وموثوقة للعملاء.
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