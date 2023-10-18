أبرز التحديات البرمجية فى صناعة الخدمات البنكية

MENAFN - Al-Borsa News) فى عصر التطور السريع والتحول الرقمى المتسارع، تواجه صناعة الخدمات المصرفية تحديات برمجية متعددة تؤثر بشكل كبير فى هيئتها وأدائها.

بالرغم من أن الابتكار واعتماد أحدث التقنيات البرمجية يشكلان محورًا أساسيًا لنجاح البنوك والمؤسسات المالية، فإنهما يأتيان بتحديات مهمة فى الوقت نفسه. من هنا، يهدف مقالنا اليوم إلى تسليط الضوء على أبرز تلك التحديات التى تواجه البرمجيات فى صناعة الخدمات المصرفية .

التحديات البرمجية فى صناعة الخدمات البنكية

تمثل الأنظمة القديمة أحد التحديات الرئيسية فى صناعة الخدمات المصرفية، ويعود ذلك إلى تباين التكنولوجيا بين ما كانت عليه هذه الأنظمة فى الماضى وبين التطورات والتقنيات الحديثة المطلوبة فى الوقت الحالى. فالأنظمة القديمة عادةً ما تعتمد على بنية تقنية قديمة وبرمجيات محدودة، ما يُعيق تواكبها مع الطلبات الحالية والتقنيات المتقدمة.

هذا الفارق فى التكنولوجيا والبرمجيات يعيق بشدة تحديث الأنظمة ويمثل عائقًا رئيسيًا أمام التواصل الفعّال بين الأنظمة القديمة والتقنيات الحديثة، ما ينعكس سلبًا على كفاءة العمليات وتجربة العملاء فى مجال الخدمات المصرفية.

تتسبب هذه الأنظمة القديمة أيضًا فى صعوبات تحقيق التكامل بينها وبين التطبيقات الحديثة، ما يعقّد عمليات التواصل والتعامل بينها.

لذلك وبلا شك، يتطلب هذا التحدى التخلص من تلك الأنظمة القديمة أو حتى تحديثها باستخدام تكنولوجيا حديثة ومتوافقة، لتمكين المؤسسات المصرفية من مواكبة التقدم التكنولوجى وتحقيق تجربة أفضل للعملاء فى هذا الميدان.

فى هذا العصر الرقمى الذى نعيشه، حيث أصبحت البيانات محورية فى تقديم الخدمات المصرفية واتخاذ القرارات، يبرز تحدى الأمن السيبرانى بقوة كواحد من التحديات الرئيسية.

تتمثل تحديات أمن البيانات فى الحفاظ على سلامة وسرية تلك البيانات الحساسة بعيدًا عن الاختراقات والهجمات الإلكترونية. هذا يلزم البنوك والمؤسسات المالية بتطوير استراتيجيات أمان قوية واعتماد تقنيات تشفير متقدمة لضمان الحماية والأمان لتلك البيانات الحيوية.

بالإضافة إلى ذلك، يظهر من الإحصائيات الواردة فى موقع ستاتيستا أن 38% من صناع القرار فى مؤسسات الخدمات المالية يعتبرون أمن البيانات والأمان السيبرانى تحديين رئيسيين.

وبناءً على هذا الواقع، يتعين علينا بجدية أن نسعى لتطوير وتحسين مجال أمن البيانات باستمرار، بهدف ضمان سلامة وحماية عمليات الخدمات المصرفية ومعلومات العملاء بشكل أكثر فعالية وأمانًا.

هذا التحدى يعتمد على ضرورة أن تلتزم المؤسسات المالية والبنوك بالقوانين والتنظيمات الصارمة التى تنظم صناعة الخدمات المصرفية.

مع زيادة الوعى بأهمية الشفافية وحماية المستهلكين، تفرض الحكومات والهيئات التنظيمية قوانين صارمة على الشركات المالية. حيث تتنوع هذه القوانين فى جوانب مختلفة، من حماية المستهلكين إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية البيانات الشخصية.

ولذلك، لتجنب العقوبات والمخاطر القانونية، يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تبقى على اطلاع دائم على تحديثات هذه التنظيمات وأن تضمن توافق نظامها وعملياتها مع هذه القوانين.

كما، يجب عليها تحسين استراتيجياتها وتكنولوجياتها لمواجهة هذه التحديات المتجددة فى عالم التنظيمات والقوانين.

تعد مخاطر الأمن السيبرانى رابع تحدى من بين التحديات البرمجية الرئيسية فى صناعة الخدمات البنكية، وهى تتعلق بحماية البيانات والأنظمة الرقمية من التهديدات الإلكترونية والهجمات السيبرانية.

تتنوع مخاطر الأمن السيبرانى وقد تشمل الاختراقات الإلكترونية، والبرمجيات الخبيثة (المالوار )، وهجمات الحجب الخدمى، والاحتيال الإلكترونى، وسرقة الهوية، والاختراقات الداخلية، وتسريبات البيانات، والهجمات على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

حيث أن هذه المخاطر تلحق أضراراً بالغة بسمعة البنوك والمؤسسات المالية، فضلاً عن التأثير السلبى على الثقة والاعتمادية لدى العملاء.

للتصدى لهذه المخاطر، يتعين على البنوك والمؤسسات المالية تطبيق تدابير أمنية شاملة تشمل تحسين أنظمة الحماية، وتوعية الموظفين والعملاء بأمور الأمن السيبرانى، واعتماد أفضل الممارسات الأمنية، وتطوير استراتيجيات متقدمة لمواجهة والاستجابة للهجمات السيبرانية بشكل فعال.

تكامل الطرف الثالث يمثل تحديًا مهمًا آخر فى صناعة الخدمات المصرفية، حيث يشير إلى الصعوبات التى تنشأ عند محاولة دمج واستخدام تطبيقات وخدمات تقنية من تطوير أطراف ثالثة فى نظام مصرفى أو بنكى.

ويتسبب هذا التحدى فى عدة مشكلات، منها:

● أمان البيانات: يتعلق هذا بضمان أمان وسرية البيانات عند مشاركتها مع طرف ثالث، وضمان أن لا يتم الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة.

● التوافق التقنى: ينبغى التحقق من أن تكنولوجيا الطرف الثالث متوافقة مع البنية التكنولوجية والأنظمة الحالية للمؤسسة المالية، وضمان أن عملية التكامل تسير بسلاسة دون مواجهة مشكلات تقنية.

● المساءلة والمشاكل القانونية: تنشأ قضايا قانونية تتعلق بالمسؤولية والتعويضات فى حال حدوث أى خلل أو تسريب للبيانات أو تعطل فى الخدمة المقدمة من قبل الطرف الثالث.

● إدارة الأداء والتحسين المستمر: ضمان أن الأداء وجودة الخدمة المقدمة من قبل الطرف الثالث تلبى توقعات العملاء والمعايير المطلوبة، ويتطلب ذلك متابعة دورية وتحسينات للتأكد من استمرارية الأداء.

ولحل كل هذه التحديات، سيتعين على المؤسسات التعاون مع مزودى الحلول التقنية لتنفيذ إجراءات أمنية وتدابير وقائية، ما يساعد على ضمان تكامل الخدمات المصرفية بطريقة آمنة.

تظهر تحديات اعتماد التحول نحو الحوسبة السحابية فى صناعة الخدمات المصرفية بوضوح مع ازدياد استخدامها بشكل ملحوظ كوسيلة أساسية لتخزين ومعالجة البيانات وتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

بالرغم من الفوائد التى تحققها العديد من المؤسسات المالية من البنية التحتية السحابية لتعزيز كفاءة العمليات وتحسين تجربة العملاء، إلا أن هذه النقلة تثير مخاوف كبيرة تتعلق بسلامة وخصوصية البيانات المالية.

ولا تقتصر التحديات على أمن البيانات فحسب، بل هناك مخاوف أخرى تتعلق بضرورة الامتثال للقوانين والتشريعات المتعلقة بالخدمات المصرفية. ولذلك، دائماً ما يتطلب استخدام الحوسبة السحابية الامتثال المستمر للقوانين المحلية والدولية، ما يضع على المؤسسات المالية مسؤولية مراجعة دورية للتشريعات وضمان توافق أنظمتهم معها.

لنستنتج هنا أن التحدى الأساسى فى اعتماد السحابة أمام المؤسسات يتمثل فى القدرة على تحقيق توازن بين الاعتماد على تقنيات الحوسبة السحابية وضمان أمان البيانات للعملاء والامتثال للقوانين.

التحول الرقمى يعد واحدًا أيضاً من أبرز التحديات البرمجية فى صناعة الخدمات البنكية نظرًا لتحديث القطاع المالى وتحوله نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمية فى تقديم الخدمات وإدارة العمليات.

وإليك شرح لهذا التحدى وسبب كونه تحديًا مهمًا:

● تعقيد التحول التقنى: يكمن فى اعتماد تقنيات معقدة مثل الذكاء الاصطناعى وتحليلات البيانات الضخمة، وتحسينات كبيرة فى تجربة المستخدم. هذه التقنيات تتطلب فهماً عميقاً ومهارات برمجية متقدمة.

● التأقلم مع التحول: تواجه البنوك صعوبة فى مجال التكنولوجيا، حيث يتطلب التأقلم مع التحولات السريعة استيعابًا فعالًا لها دون أن يؤثر ذلك سلبًا على العمليات الحالية وعلى تقديم الخدمات للعملاء.

● الأمان والخصوصية: يجب أن يتعامل القطاع المصرفى مع البيانات الحساسة والمالية للعملاء، ما يتطلب معالجة آمنة وحماية كبيرة من التهديدات السيبرانية.

● توجيه الاستثمارات الصحيحة: يتعين على البنوك اتخاذ قرارات استثمارية صائبة فى التكنولوجيا، مع التوازن بين تحديث الأنظمة والتكنولوجيا والحفاظ على الاستقرار المالى.

● التكاليف والاستدامة: يتوجب على البنوك أيضاً التفكير فى التكاليف المرتفعة للتحول الرقمى وضمان استدامة هذه التكنولوجيات دون إضافة عبء مالى زائد.

ختاماً..

فى الختام، تظهر هذه التحديات البرمجية فى صناعة الخدمات المصرفية أهمية الابتكار والتطور المستمر لضمان تلبية احتياجات العملاء والمحافظة على مستوى عالٍ من الأمان والخصوصية.

إن العمل الجاد والاستثمار فى الحلول التقنية القائمة على أحدث التقنيات البرمجية يمكنهما من تجاوز هذه التحديات وتحقيق تقدم مستمر فى تقديم خدمات مصرفية مبتكرة وموثوقة للعملاء.





