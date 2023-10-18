وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة التنشيط السياحي

MENAFN - Al-Borsa News) ترأس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وقد قام الوزير، باستهلال الاجتماع باستعراض أبرز مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري خلال الفترة الماضية من مختلف الأسواق المصدرة للسياحة إليه.

كما تم استعراض الإجراءات التي تتخذها الوزارة جراء الأحداث الجارية التي تشهدها الساحة الدولية، وتواصلها المستمر مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات الدوليين وشركات الطيران المحلية والدولية، وغيرها من كافة الجهات المعنية لمتابعة مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وتم، خلال الاجتماع، مناقشة سياسات وآليات تحفيز الطيران خلال الفترة المقبلة، واستعراض النتائج التي حققها برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي كانت قد أطلقته الوزارة في مايو الماضي ومن المقرر انتهاء العمل به في نهاية أكتوبر الجاري، والتي ظهرت في زيادة أعداد حركة السياحة الوافدة لمصر حيث حقق 44 % زيادة في أعداد رحلات الطيران إلى مصر، كما أنه ساهم بشكل كبير في معرفة وقياس متطلبات السوق بصورة أدق ولا سيما في ظل مراعاته للموسمية الموجودة بالمقصد السياحي المصري، وكذلك مراعاة حجم الحركة الوافدة لكل مقصد سياحي على حدا من خلال نسب تحفيز مقاصد سياحية بعينها.

وتم مناقشة والموافقة على مد برنامج تحفيز الطيران الحالي حتى شهر أبريل المقبل مع إجراء بعض التعديلات عليه وتزويد حزمة إضافية جديدة لبعض المقاصد السياحية لمدة 4 أشهر.

وفي هذا الإطار، أشار أحمد عيسى إلى أن هذا البرنامج يعد أحد أهم وأكبر برامج الإنفاق العام على صناعة السياحة في مصر حالياً ولا سيما في ظل أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والذي يهدف إلى زيادة مقاعد الطيران القادمة إلى مصر.

كما تم أيضاً إطلاع السادة أعضاء المجلس على الزيارات التعريفية التي من المقرر أن تقوم الهيئة بتنظيمها خلال الأسبوع المقبل لعدد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من دول كل من إيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا.

كما تم الإشارة إلى قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بزيادة الاعتمادات الخاصة بالحملات المشتركة مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران، وكذلك قيامها بتصوير مجموعة من الأفلام الترويجية القصيرة (Testimonials) مع عدد من السائحين من مختلف الجنسيات المتواجدين حالياً بعدد من المقاصد السياحية المصرية والتي يتحدثون خلالها عن تجاربهم أثناء زيارتهم لهذه المقاصد، لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وإرسالها لمنظمي الرحلات وشركات الطيران للاستفادة منها في الترويج للمقصد السياحي المصري.

وتم أيضاً خلال الاجتماع مناقشة رعاية ودعم الهيئة لبعض الأحداث والفعاليات المختلفة خلال الفترة المقبلة، ومناقشة سبل الاستفادة من إقامة هذه الأحداث في الترويج السياحي لمصر.

كما تم مناقشة والموافقة على ميزانية خطة التنشيط السياحي للعام المالي 2023/2024 تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، وخطط الترويج السياحي لمصر خلال الفترة المقبلة من خلال تنفيذ بعض الحملات الترويجية المشتركة مع شركاء المهنة الدوليين من منظمي الرحلات وشركات الطيران في الأسواق السياحية المستهدفة، وكذلك استضافة عدد من الزيارات التعريفية Fam Trips لمصر.

وقد أثنى أعضاء المجلس على ما اتخذته الوزارة من إجراءات لتكثيف الجهود للترويج للمقصد السياحي المصري خلال هذه الفترة.

وفي نهاية الاجتماع، أشار الوزير، إلى حرص الوزارة على رفع مستويات ودرجة حوكمة وكفاءة الإنفاق العام على بنود وأنشطة الترويج والتنشيط والتحفيز، لافتاً إلى القرارات الوزارية الأخيرة الصادرة بتشكيل لجنتي“المراجعة الداخلية والحوكمة” بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار.

وأكد الوزير على أن هذه اللجان ستكون إضافة جديدة لمجلسي إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار حيث سيكون من بين مهامها مراجعة الأداء الفعلي والوقوف على مدى تنفيذ الخطط ومقارنته بالمخطط، مشيراً إلى أهمية الحوكمة والشفافية بصفة عامة في تحسين الأداء ورفع الكفاءة وتطوير منظومة العمل.