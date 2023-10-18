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مواجهات مع الاحتلال في أوصرين جنوب نابلس ودير شرف غربا

10/18/2023 10:12:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، في قرية أوصرين، جنوب نابلس، وعلى أطراف قرية دير شرف غربا.


وأفادت مصادر لـ "وفا " ، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام صوب المواطنين الفلسطينيين .


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