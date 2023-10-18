مواجهات مع الاحتلال في أوصرين جنوب نابلس ودير شرف غربا

مواجهات مع الاحتلال في أوصرين جنوب نابلس ودير شرف غربا
التاريخ
10/18/2023 10:12:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، في قرية أوصرين، جنوب نابلس، وعلى أطراف قرية دير شرف غربا.
وأفادت مصادر لـ "وفا " ، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام صوب المواطنين الفلسطينيين .
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