الخصاونة: الأردن لن يرضى بتهجير الفلسطينيين وهو خط أحمر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الأردن لن يرضى لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وقال الخصاونة خلال جلسة طارئة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن محاولة تهجير الفلسطينيين خط أحمر أردني وعربي.

وأضاف أن المستشفى الميداني العسكري الأردني يواصل واجبه المشرف في غزة وسيستمر في الخدمة وفق الإمكانيات، لافتا إلى أن الأردن سيقوم بإمداده بالجسر الجوي لإيصال ما يلزمه في الوقت المناسب.

وأشار الخصاونة إلى أن مجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبها الاحتلال أمس الثلاثاء، يندى لها الجبين، والأردن لم يتأخر يوما عن نصرة القضية الفلسطينية وهو الداعم الأول لفلسطين.

وبيّن أن مواقف الأردن متقدمة على العالم فيما يخص القضية الفلسطينية، مشددا على أن الأردن لن يقبل بأقل من وقف الاعتداءات على الفلسطينيين في قطاع غزة، ومحاسبة من قام بهذا الاعتداء.