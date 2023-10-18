الخصاونة: الأردن لن يرضى بتهجير الفلسطينيين وهو خط أحمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الأردن لن يرضى لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وقال الخصاونة خلال جلسة طارئة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن محاولة تهجير الفلسطينيين خط أحمر أردني وعربي.
وأضاف أن المستشفى الميداني العسكري الأردني يواصل واجبه المشرف في غزة وسيستمر في الخدمة وفق الإمكانيات، لافتا إلى أن الأردن سيقوم بإمداده بالجسر الجوي لإيصال ما يلزمه في الوقت المناسب.
وأشار الخصاونة إلى أن مجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبها الاحتلال أمس الثلاثاء، يندى لها الجبين، والأردن لم يتأخر يوما عن نصرة القضية الفلسطينية وهو الداعم الأول لفلسطين.
وبيّن أن مواقف الأردن متقدمة على العالم فيما يخص القضية الفلسطينية، مشددا على أن الأردن لن يقبل بأقل من وقف الاعتداءات على الفلسطينيين في قطاع غزة، ومحاسبة من قام بهذا الاعتداء.
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