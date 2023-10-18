معتقلان من جنين يدخلان عامهما الـ21 في الأسر

MENAFN - Al Wakeel News)دخل معتقلان من قريتي بير الباشا ونزلة زيد جنوب جنين، اليوم الأربعاء، عامهما الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا "، أن المعتقل يعقوب محمود أحمد قادري "غوادرة" (49 عاما)، من قرية بئر الباشا جنوب جنين، دخل عامه الـ21 على التوالي في الأسر.



والمعتقل قادري من المعتقلين الستة (زكريا الزبيدي، ومحمد العارضة، ومحمود العارضة، ومناضل نفيعات، وأيهم كممجي)، الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" عام 2021، قبل أن يعيد الاحتلال اعتقالهم بعد أيام من تحرّرهم.



وأشار إلى أن قادري معتقل منذ عام 2003، وتوفيت والدته وحرمه الاحتلال من وداعها، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكماً بالسجن المؤبد (مرتين) و(35 عاماً)، إضافة إلى محاكمته الأخيرة بالسجن 5 سنوات، وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل.



وأضاف أن المعتقل سائد عبد السميع زيد الكيلاني من قرية نزلة زيد، دخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال، وهو معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن مدى الحياة، علما أن شقيقه شادي معتقل أيضا، ومحكوم مدى الحياة.

