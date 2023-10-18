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جلسة طارئة في البرلمان المصري

10/18/2023 10:12:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر مجلس النواب المصري، عقد جلسة طارئة غدا الخميس 19 أكتوبر، لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وتأتي الجلسة الطارئة في البرلمان عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، وتفاعلا مع تطورات الأحداث على الأراضي الفلسطينية واستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين.


وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة كريم عبد الكريم درويش، أكدت أن "استهداف مستشفى المعمداني في غزة والذي أدى لاستشهاد المئات من المرضى وغالبيتهم من النساء والأطفال هو عمل جبان، ويعد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وفق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني .

روسيا اليوم


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