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سرايا القدس: قصفنا حشدا لقوات الاحتلال في غلاف غزة

10/18/2023 10:12:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت سرايا القدس إنها قصفت حشدا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ريعيم والعين الثالثة في غلاف غزة بالصواريخ وقذائف الهاون.




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