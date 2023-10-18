الخصاونة يحذر الأردنيين من هؤلاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفض رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة التحريض على الجيش العربي والأجهزة الأمنية في التجمعات والمظاهرات السلمية، ويؤشر بالقول أن العدو هو مواجهة الجيش العربي.
وقال الخصاونة، "فشر"، هذا الجيش ومرتبات الأمن العام تحمي الأردن ليظل متماسكا وقادرا على أن يصد عن فلسطين وأهلها الأذى إلى أن يتحقق الطموح والحق الفلسطيني المشروع.
وأضاف، "ليخسأ كل من حاول أن يدق اسفين بين الشعب والأحزاب مكونات الدولة بكل أطيافها من ظلاميين وخفافيش للظلام يريدون حرف البوصلة عن فلسطين، وهذا بعيد عن شاربهم ونحذر منهم.
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