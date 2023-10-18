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الخصاونة يحذر الأردنيين من هؤلاء

10/18/2023 10:12:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفض رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة التحريض على الجيش العربي والأجهزة الأمنية في التجمعات والمظاهرات السلمية، ويؤشر بالقول أن العدو هو مواجهة الجيش العربي.
وقال الخصاونة، "فشر"، هذا الجيش ومرتبات الأمن العام تحمي الأردن ليظل متماسكا وقادرا على أن يصد عن فلسطين وأهلها الأذى إلى أن يتحقق الطموح والحق الفلسطيني المشروع.
وأضاف، "ليخسأ كل من حاول أن يدق اسفين بين الشعب والأحزاب مكونات الدولة بكل أطيافها من ظلاميين وخفافيش للظلام يريدون حرف البوصلة عن فلسطين، وهذا بعيد عن شاربهم ونحذر منهم.




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