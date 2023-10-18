بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في ظل الاحداث المأسوية التي تعصف بأهلنا بفلسطين وفي ظل المجزرة البشعة و المهولة التي ارتكبتها آلة الحرب الإسرائيلية" في مستشفى المعمداني .. فان حزب الاتحاد الوطني الأردني وبجميع كوارده واعضاؤه في المحافظات الاردنية قرر تعليق جميع أنشطته الحزبية ويؤكد على ما يلي:



1. الوقوف خلف جلالة الملك في مساعيه لوقف الاعتداء الغاشم وفتح ممرات آمنة في قطاع غزة للإغاثة والرفض القاطع لأي عملية تهجير للشعب الفلسطيني.



2. طرد السفير الاسرائيلي من عمان و استدعاء السفير الاردني في اسرائيل وتعليق العمل في اتفاقية وادي عربة



3. التأكيد على الثوابت الوطنية لحل الأزمة الفلسطينية والمتمثلة في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس.



4. مطالبة المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية وفرض الوقف الفوري للإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية العاجلة له



5. دعوة الحكومة الأردنية إلى تقديم شكوى في محكمة العدل الدولية ضد حكومة الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحسب القانون الدولي والمواثيق الدولية.



واخيرا نؤمن جمعياً بأن صمود أهلنا في فلسطين وغزة تحديداً لن يتحقق بالمسيرات فقط، وعليه ندعو جميع الأحزاب الأردنية والتيارات الوطنية لتشكيل لجنة شعبية تدعم صمود أهلنا في فلسطين ونحن في حزب الاتحاد الوطني الأردني بحالة إجتماع دائم في هذه الظروف



حمى الله فلسطين والاردن، ونصرنا انه عزيزاً قدير

عاشت فلسطين حرة أبية

حزب الإتحاد الوطني الأردني