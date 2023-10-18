حملة للتبرع بالدم في الشونة الشمالية غداً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ينظّم مستشفى معاذ بن جبل الحكومي في الشونة الشمالية غربي إربد، غداً الخميس، حملة للتبرّع بالدم داخل المستشفى .
وقال مدير المستشفى، الدكتور أسامة ابو سنينة ، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحملة التي تأتي بالتشاركية مع الدوائر الحكومية والمجتمع المحلي ضمن المسؤولية الاجتماعية والطبية، تهدف إلى دعم مخزون بنك الدم الوطني لصالح المرضى.
وأضاف أن الحملة ستبدأ من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثالثة عصراً ، داعيا المواطنين للمشاركة بالحملة تجسيداً للأهداف الإنسانية في انقاذ المحتاجين لزمر الدم.
MENAFN18102023000208011052ID1107265070
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.