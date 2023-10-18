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حملة للتبرع بالدم في الشونة الشمالية غداً

10/18/2023 10:12:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ينظّم مستشفى معاذ بن جبل الحكومي في الشونة الشمالية غربي إربد، غداً الخميس، حملة للتبرّع بالدم داخل المستشفى .


وقال مدير المستشفى، الدكتور أسامة ابو سنينة ، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحملة التي تأتي بالتشاركية مع الدوائر الحكومية والمجتمع المحلي ضمن المسؤولية الاجتماعية والطبية، تهدف إلى دعم مخزون بنك الدم الوطني لصالح المرضى.


وأضاف أن الحملة ستبدأ من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثالثة عصراً ، داعيا المواطنين للمشاركة بالحملة تجسيداً للأهداف الإنسانية في انقاذ المحتاجين لزمر الدم.


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