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471 شهيداً حصيلة مجزرة مستشفى المعمداني في غزة

10/18/2023 10:12:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأربعاء ارتفاع حصيلة شهداء قصف المستشفى الأهلي العربي المعمداني في قطاع غزة إلى 471.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن الحصيلة بلغت“471 شهيدا وهناك 28 حالة حرجة بالإضافة إلى 314 إصابة بجروح مختلفة” في القصف الذي تسبب بتظاهرات وتنديدات واسعة النطاق في الشرق الأوسط.


وكان متحدث وزارة الصحة بقطاع غزة، أشرف القدرة، قال يوم امس الثلاثاء إن“ما يزيد عن 500 شهيد سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي المعمداني في القطاع”.

القدس العربي


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