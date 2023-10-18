471 شهيداً حصيلة مجزرة مستشفى المعمداني في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأربعاء ارتفاع حصيلة شهداء قصف المستشفى الأهلي العربي المعمداني في قطاع غزة إلى 471.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن الحصيلة بلغت“471 شهيدا وهناك 28 حالة حرجة بالإضافة إلى 314 إصابة بجروح مختلفة” في القصف الذي تسبب بتظاهرات وتنديدات واسعة النطاق في الشرق الأوسط.
وكان متحدث وزارة الصحة بقطاع غزة، أشرف القدرة، قال يوم امس الثلاثاء إن“ما يزيد عن 500 شهيد سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي المعمداني في القطاع”.
القدس العربي
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