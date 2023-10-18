استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في شقبا غرب رام الله
التاريخ
10/18/2023 10:12:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد طفلين بالرصاص الحي، اليوم الأربعاء، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لهما، عند مدخل قرية شقبا غرب رام الله.
وأفادت مصادر لمراسل "وفا " ، بأن جنود الاحتلال استهدفوا الطفلين قيس تيم شلش (17 عاما)، وخليل محمد خليل (15 عاما) عند مدخل القرية بالرصاص الحي، ما أسفر عن استشهادهما.
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