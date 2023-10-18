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استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في شقبا غرب رام الله

10/18/2023 10:12:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد طفلين بالرصاص الحي، اليوم الأربعاء، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لهما، عند مدخل قرية شقبا غرب رام الله.
وأفادت مصادر لمراسل "وفا " ، بأن جنود الاحتلال استهدفوا الطفلين قيس تيم شلش (17 عاما)، وخليل محمد خليل (15 عاما) عند مدخل القرية بالرصاص الحي، ما أسفر عن استشهادهما.




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