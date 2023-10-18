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آلاف الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله تنديدا بمجازر الاحتلال

10/18/2023 10:12:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تظاهر آلاف المواطنين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، تنديدا بما يقترفه جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجازر لليوم الثاني عشر على التوالي، بحق أبناء وأهالي قطاع غزة.


واستجابة لبيانات ودعوات فصائلية وشعبية فلسطينية، خرج الآلاف في التظاهرة التي جابت شوارع رام الله، حيث رفع العلم الفلسطيني، ولافتات تستنكر جرائم الاحتلال وتطالب بوقفها فورًا.


ورددوا هتافات تندد بمخطط الاحتلال الرامي إلى تهجير أبناء قطاع غزة، وتؤكد الحق في الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية الفلسطينية.

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