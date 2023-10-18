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إصابة فلسطينيين إثر اعتداء الاحتلال عليهما في نابلس

10/18/2023 10:12:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب مواطنان فلسطينيان برضوض، اليوم الأربعاء، إثر اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليهما بالضرب جنوب نابلس.
وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بأنها نقلت مواطنين فلسطينيين لتلقي العلاج، بعد الاعتداء عليهما بالضرب من قبل جنود الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس.




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