إصابة فلسطينيين إثر اعتداء الاحتلال عليهما في نابلس

إصابة فلسطينيين إثر اعتداء الاحتلال عليهما في نابلس
التاريخ
10/18/2023 10:12:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب مواطنان فلسطينيان برضوض، اليوم الأربعاء، إثر اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليهما بالضرب جنوب نابلس.
وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بأنها نقلت مواطنين فلسطينيين لتلقي العلاج، بعد الاعتداء عليهما بالضرب من قبل جنود الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس.
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