الدول العربية تحمّل إسرائيل مسؤولية قصف المستشفى في غزة تزامناً مع تظاهرات غضب

حمّلت الدول العربية جمعاء مسؤولية قصف أحد مستشفيات غزة والذي أسفر عن مقتل المئات، للجيش الإسرائيلي الذي نفى الأمر متّهمًا الفلسطينيين بشنّه.

وتأتي سلسلة الإدانات بالتزامن مع تجمّعات للتعبير عن الغضب الشعبي العارم في كل من لبنان والأردن وليبيا واليمن وتونس وتركيا والمغرب وإيران وفي الضفة الغربية المحتلّة، مع توقع مزيد من التظاهرات الأربعاء بعد دعوات لإحياء "يوم الغضب" في أنحاء المنطقة.

وقُتل أكثر من 470 شخصًا وجُرح أكثر من 300 في ساحة مستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة مساء الثلاثاء، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس. وتتحدث القيادة السياسية لحماس من جهتها عن أكثر من 500 قتيل وتتهم إسرائيل بقصف المستشفى. بينما نسب الجيش الإسرائيلي الضربة إلى صاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي التي نفت ذلك ووجهت الاتهام إلى إسرائيل.

ودانت وزارة الخارجية الإماراتية "بشدّة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف" المستشفى و"أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص"، معبّرة "عن أسفها العميق للخسائر في الأرواح".

وفي المنامة، أعربت الخارجية البحرينية عن "إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديد للقصف الإسرائيلي" للمستشفى.

كما ألقى المغرب، الذي اعترف بإسرائيل في عام 2020، باللوم على الدولة العبرية في الهجوم، وكذلك فعلت مصر، التي كانت أول دولة عربية تطبّع العلاقات عام 1979.

ودان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأشد العبارات "القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي" المعمداني معتبرًا هذا "القصف المتعمد .. انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي".

من جانبها، وصفت السعودية، التي علّقت المحادثات بشأن تطبيع محتمل مع إسرائيل بعد اندلاع الحرب، الهجوم بأنه "جريمة شنيعة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية".

جريمة حرب

وفي مؤتمر صحافي في بيروت، دعا القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الأربعاء، إلى شنّ هجمات على القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية كلها، ردًا على استهداف المستشفى.

وقال حمدان "نهيب بشعبنا في الضفة الأبية وأهلنا في فلسطين المحتلة... إلى الانتفاض في وجه العدو الصهيوني والاشتباك معه في كل المدن والقرى والمخيمات".

كما دعا إلى تظاهرات أوسع في المنطقة في نهاية الأسبوع "نصرة لعدالة القضية الفلسطينية" مطالبًا بـ"طرد سفراء الكيان الصهيوني في كل العواصم العربية والإسلامية".

وقال الأردن،

إن "إسرائيل تتحمل مسؤولية هذا الحادث الخطير".

أما قطر التي تستضيف مكتبًا سياسيًا لحماس، فقد ندّدت "بأشدّ العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي" للمستشفى، معتبرةً أنه "مجزرة وحشيّة، وجريمة شنيعة بحق المدنيين العزّل".

ووصفت منظمة التعاون الإسلامي التي تضمّ 57 دولةً وألقت باللوم أيضًا على إسرائيل، الهجوم بأنه "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإرهاب دولة منظم يستحق المساءلة والعقاب".

وقال جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في بيان إنّ "القصف الوحشي الإسرائيلي" يعد "دليلًا صارخًا لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة".

من جانبه، دان الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط القصف. وكتب على منصة إكس: "أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه عن عمد؟ آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم. لابد للغرب أن يوقف هذه المأساة فوراً".

وجاء قصف المستشفى خلال موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية القاتلة على غزة في أعقاب هجمات شنتها حماس وتسبّب بمقتل 1400 شخص في إسرائيل، بحسب السلطات. وارتفعت حصيلة القتلى في القطاع إلى 3478 قتيلا.

ودعا حزب الله اللبناني الى "يوم غضب لا سابق له" الأربعاء، مطالباً الشعوب العربية التحرك الفوري الى الساحات، تنديداً بقصف المستشفى في غزة، في وقت تجمّع المئات من المتظاهرين في محيط السفارتين الأميركية والفرنسية ليلا احتجاجاً على مواقف بلديهما "الداعمة" لإسرائيل.

ويتوقع خروج مزيد من التظاهرات الأربعاء، مع إعلان الحداد في لبنان ودول عربية أخرى.

في تونس، تظاهر الآلاف الأربعاء أمام السفارة الفرنسية في العاصمة للتعبير عن غضبهم مطالبين بطرد السفيرين الفرنسي والأمريكي. وتجمع نحو ثلاثين شخصا أيضا بالقرب من السفارة الأمريكية في شمال العاصمة التونسية بعد الظهر. ومنعت الشرطة المتظاهرين من دخول المبنى.

وخرجت تظاهرات في مدن تونسية أخرى، في بنزرت (شمال) وسوسة (شرق) وصفاقس (وسط) والقيروان (وسط) وقابس (جنوب).

بدوره، طالب العراق الذي حمّل أيضًا السلطات الإسرائيلية مسؤولية قصف المستشفى، بـ"إصدار قرار عاجل وفوري من مجلس الأمن الدولي لوقف هذا العدوان القبيح السافر"، في حين تظاهر المئات في العاصمة بغداد حاملين الأعلام الفلسطينية.

من جانبها، دانت الجزائر "الهجوم المتعمد" على المستشفى من "قبل قوات الاحتلال" مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل "لوقف مثل هذه الأعمال الهمجية".

وفي طرابلس، وصفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة، قصف المستشفى بأنه "جريمة وحشية"، في حين تظاهر المئات في طرابلس ومدن ليبية أخرى تضامنًا مع الفلسطينيين.

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