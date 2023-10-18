لم يتم انتشال جثتها بسبب سوء الأحوال الجوية..مصرع متسلقة جبال سقطت من ارتفاع 6 آلاف متر



أعلنت فرق الإغاثة النيبالية الثلاثاء مصرع متسلقة روسية شهيرة سقطت من قمة دهاولاجيري، سابع أعلى قمة في العالم.

وفقد أثر ناديجدا أولينيفا البالغة 38 عاما السبت بعدما انزلقت وسقطت في فجوة على ارتفاع حوالى 6700 متر، ولم يتم انتشال جثتها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكانت بصحبة متسلقين آخرين لكن من دون مرشد، ولم تكن بحوزتهم كمية إضافية من الأكسجين.

وقال مدير شركة "هيمالايا جايدز نيبال" إيسواري بوديل لوكالة فرانس برس" "رصدت أولينيفا الأحد، لكن الثلوج باتت تغطي المنطقة، ولم تفض عملية طويلة إلى العثور على جثتها".

وكانت ناديجدا أولينيفا أحد أعضاء فريق هو أول من تسلق قمة نائية في قيرغيزستان قبل عامين.

وقبل أسبوع من هذه الحادثة، قتل متسلقان أمريكيان ومرشدان نيباليان في انهيار ثلجي على جبل شيشابانجما (جنوب غرب الصين).

وجرى تسلق قمة دهاولاجيري التي يبلغ ارتفاعها 8170 مترا للمرة الأولى عام 1960 من فريق يضم نمساويين وسويسريين، ومذاك أقدم مئات الأشخاص على تسلقها.

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