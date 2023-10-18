3478 شهيدا وأكثر من 12 ألف جريح في غزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، إلى 3478 شهيدا، بينما تجاوز عدد الجرحى 12 ألفا.
وقالت الوزارة إن
70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء والمسنين.
كما ذكرت بأن حصيلة مجزرة مستشفى المعمداني في غزة أمس بلغت -وفق آخر الإحصائيات- 471 شهيدا و314 مصابا حالة 28 منهم حرجة.
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