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3478 شهيدا وأكثر من 12 ألف جريح في غزة

10/18/2023 9:28:44 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، إلى 3478 شهيدا، بينما تجاوز عدد الجرحى 12 ألفا.

وقالت الوزارة إن
70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء والمسنين.

كما ذكرت بأن حصيلة مجزرة مستشفى المعمداني في غزة أمس بلغت -وفق آخر الإحصائيات- 471 شهيدا و314 مصابا حالة 28 منهم حرجة.

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