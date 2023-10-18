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إندونيسيا تتراجع عن العرض المشترك مع أستراليا لطلب تنظيم مونديال 2034 وتدعم ملف السعودية

10/18/2023 9:28:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم فى بيان أصدره اليوم الأربعاء، دعمه لملف السعودية لطلب استضافة كأس العالم 2034 لكرة القدم.

وكانت إندونيسيا تدرس في البداية التقدم بعرض مشترك مع أستراليا لطلب تنظيم البطولة في 2034، لكن الاتحاد الإندونيسي ذكر اليوم عبر موقعه الرسمي أنه يدرس حاليا التقدم بطلب لاستضافة المونديال في المرة التالية التي سيقام بها في قارة آسيا، بعد نسخة 2034 .

وتعد السعودية، الغنية بالنفط، مرشحة لاستضافة نسخة 2034 من المونديال، التي يمكن استضافتها فقط في اتحادي آسيا وأوقيانوسيا.

وكانت السعودية قد أعلنت رسميا في وقت سابق من أكتوبر الجاري طلب استضافة كأس العالم، ولم تبد أي دولة أخرى حتى الآن رغبتها بشكل رسمي في استضافة البطولة، علما بأن الموعد النهائي المحدد من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) لإبداء الرغبة في استضافة البطولة، هو 31 أكتوبر الجاري.

ويجب تقديم الوثائق الرسمية الخاصة بطلب استضافة المونديال، إلى فيفا، في موعد أقصاه يوليو 2024 .

وكان فيفا قد أعلن مؤخرا إقامة كأس العالم 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا، مع افتتاح البطولة بإقامة مباراة في كل من الأرجنتن وباراجواي وأوروجواي، ضمن الاحتفالات بمرور 100 عاما على إقامة أول نسخة من كأس العالم.

لكن ذلك المقترح لا يزال بانتظار الموافقة خلال اجتماع الجمعية العمومية للفيفا (كونجرس الفيفا) المقرر في العام المقبل.

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