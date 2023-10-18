فيفا يعلن بدء المرحلة الثانية من عملية بيع تذاكر مونديال الأندية 2023 في السعودية



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء انطلاق المرحلة الثانية من عملية بيع تذاكر النسخة العشرين من بطولة كأس العالم للأندية، التي ستحتضنها السعودية في ديسمبر المقبل.

وتستضيف السعودية منافسات مونديال الأندية 2023 في الفترة ما بين 12 و22 ديسمبر بمشاركة سبعة فرق ستنافس على اللقب في مدينة جدة.

وأوضح فيفا عبر موقعه على الإنترنت أن التذاكر الفردية للمباريات ستكون متاحة لكل المباريات في المرحلة الثانية من عملية بيع التذاكر.

وأضاف أن تذاكر ذوي الإعاقة - لمستخدمي الكراسي المتحركة، وتذاكر الوصول السهل، متاحة عند الطلب.

وتعد هذه المرحلة هي الثانية من ثلاث مراحل لعملية بيع تذاكر كأس العالم للأندية، حيث سيتم طرح المزيد من التذاكر في المرحلة الثالثة خلال نوفمبر المقبل.

وأشار فيفا إلى أنه سيتم إطلاق منصة إعادة بيع رسمية قبل بداية البطولة، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حينها.

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