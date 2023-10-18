سلطة دبي للخدمات المالية تعزز دورها بإطلاق تقريرها للأمن السيبراني في «جيتكس 2023»

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم تحقيق منصتها لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية إنجازاً مهماً يتمثل في إصدار أكثر من 6,2 ملايين مؤشر اختراق للمستخدمين منذ إطلاقها في سنة 2020. وباحتسابها أول منصة لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية تقودها جهة تنظيمية في منطقة الشرق الأوسط، أدت المنصة دوراً حاسماً في حماية وتعزيز مشهد الأمن السيبراني في مركز دبي المالي العالمي.



وبمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لإطلاق المنصة، وتزامناً مع انعقاد معرض جيتكس غلوبال الذي يعد من كبرى فعاليات التكنولوجيا في العالم، قامت السلطة بإصدار التقرير الأول عن منصتها تحت عنوان «منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية: توجه المبادرة وتأثيرها». وتهدف سلطة دبي للخدمات المالية من هذا التقرير إلى تشجيع وتعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية ضمن مجتمع مركز دبي المالي العالمي، لمواصلة تعزيز إطار الأمن السيبراني في المركز.

المنصة التي تم إطلاقها بالتعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني، والفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في دولة الإمارات، ومركز الاستجابة لحوادث الحاسوب في لوكسمبورغ، وشركة هيلب ايه جي، منصة تتم إدارتها وتمويلها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية لأغراض تعزيز المرونة السيبرانية في شركات مركز دبي المالي العالمي، وتتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لدولة الإمارات واستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني الساعية نحو وضع الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في طليعة الابتكار والسلامة والأمن.

الاشتراك في المنصة أمر اختياري ومن دون مقابل لجميع الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي. ولغاية يوليو من سنة 2023، انضم إلى المنصة أكثر من 250 شركة ومجموعة دولية لمشاركة المعلومات وبنسبة نمو بلغت 53% منذ سنة 2020.



وتقع المنصة في مقر سلطة دبي للخدمات المالية الكائن في مركز دبي المالي العالمي، وتستخدم حلاً برمجياً مفتوح المصدر يعرف بمنصة تبادل معلومات البرامج الضارة (MISP).



وفي هذا الصدد، قال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية: «نهدف من منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية إلى تعزيز المرونة السيبرانية في مركز دبي المالي العالمي والقطاع المالي في دولة الإمارات ودبي. ومن تبادل المعارف والخبرات ضمن بيئة موثوق بها، نواصل الابتكار ورفع جهوزيتنا لمواجهة التهديدات السيبرانية المحتملة».



وأضاف: «تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية مسؤولية وتكاليف المنصة بما يحقق الفائدة لجميع الكيانات المشاركة وبينما تعد هذه الخطوة غير مسبوقة من قبل جهة تنظيمية، فإننا ندرك الدور المهم في قيادة وتشجيع الشركات على اختلاف أحجامها وقدراتها على الانضمام والمشاركة من أجل دعم التشغيل الآمن والسليم للنظام المالي بأكمله».



واختتم العوضي بالقول: «عبر نشر هذا التقرير، الذي يعد الأول من سلسلة تقارير منتظمة، فإننا نكرر دعوتنا المشاركين الحاليين والأطراف غير المشاركة في المنصة بعد إلى الانضمام والعمل معاً من أجل تعزيز المرونة السيبرانية في كل من مركز دبي المالي العالمي ودبي ودولة الإمارات».

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