لولا دا سيلفا: الأبرياء لا يستطيعون دفع ثمن جنون الحرب

لولا دا سيلفا: الأبرياء لا يستطيعون دفع ثمن جنون الحرب
التاريخ
10/18/2023 9:28:22 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
ناشد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
التدخل إنسانياً ودولياً لوقف لإطلاق النار في غزة.
وقال الرئيس البرازيلي: أجدد مناشدتي لتدخل إنساني دولي ووقف إطلاق النار.. "الأبرياء لا يستطيعون دفع ثمن جنون الحرب"
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