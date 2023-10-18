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لولا دا سيلفا: الأبرياء لا يستطيعون دفع ثمن جنون الحرب

10/18/2023 9:28:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ناشد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
التدخل إنسانياً ودولياً لوقف لإطلاق النار في غزة.

وقال الرئيس البرازيلي: أجدد مناشدتي لتدخل إنساني دولي ووقف إطلاق النار.. "الأبرياء لا يستطيعون دفع ثمن جنون الحرب"

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