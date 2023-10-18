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طارق عرامة: المدرب الجديد لشباب قسنطينة سيكون محليا بنسبة كبيرة

10/18/2023 9:28:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة "آبار" المالكة لغالبية أسهم نادي شباب قسنطينة المنافس في الدوري الجزائري للمحترفين لكرة القدم تعيين طارق عرامة مديرا رياضيا للنادي خلفا لمحمد بو الحبيب.

وسبق لعرامة الدفاع عن ألوان شباب قسنطينة لسنوات طويلة وشغل منصب المدير الرياضي في وقت سابق.

وكشف عرامة في أول ظهور رسمي له في منصبه اليوم الأربعاء عن أن المدرب الجديد للفريق "سيكون محليا بنسبة كبيرة" بعد الانفصال عن المدرب السابق اليمين بوغرارة.

وقال عرامة "أملك العديد من السير الذاتية من داخل وخارج الوطن. هناك مدربون يمكنهم النجاح في منتصف الموسم وهناك من يريد أن يكون في بدايته ويساهم في استقدام اللاعبين".

وأضاف "بالرغم من تواجد سير ذاتية خاصة بمدربين أجانب إلا أن الخيار الأجنبي ليس ضمن أولوياتنا بنسبة 60%، والشيء الأهم أن يجد المدرب الجديد دعما من الجماهير بغض النظر عن هويته".

وعن تعيينه في هذا المنصب قال عرامة "أشكر الإدارة على الثقة التي وضعتها في. وضعت شروطا من أجل تسيير الأمور.

"تسيير الفريق من صلاحياتي، وأهدافنا واضحة، النادي القسنطيني، يملك قاعدة جماهيرية كبيرة وشركة، وعليه لا يمكن إلا أن نلعب على المراكز الثلاثة الأولى".

ويحتل شباب قسنطينة المركز الثامن بست نقاط من أربع مباريات بفارق ثلاث نقاط عن ثنائي الصدارة مولودية الجزائر واتحاد خنشلة.

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