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برصيد 31 هدفاً.. ميسي يتصدر قائمة هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية عبر التاريخ

10/18/2023 9:28:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تصدر الأسطورة الأرجنتيني ليو ميسي قائمة هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية عبر التاريخ، ليواصل تحقيق الأرقام القياسية بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز على بيرو، بهدفين دون رد.

وسجل ميسي هدفي الفوز على بيرو فجر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وأشار موقع "كورة"، وفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، إلى أن ميسي لم يتصدر فقط قائمة هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 إلى جانب الأوروغواياني نيكولاس دي لا كروز، بل أصبح الهداف التاريخي للتصفيات بشكل عام برصيد 31 هدفا.

وأضافت الصحيفة أنه حتى قبل مباراة الأربعاء، ميسي شارك الأوروغوياني لويس سواريز، لاعب برشلونة السابق، صدارة هدافي التصفيات القارية برصيد 29 هدفا لكل منهما، قبل أن يسجل ميسي هدفي اليوم.

قائمة هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية عبر التاريخ:

1- ليو ميسي (الأرجنتين - 31 هدفا).

2- لويس سواريز (أوروجواي - 29 هدفا).

3- مارسيلو مورينو مارتينز (بوليفيا - 22 هدفا).

4- أليكسيس سانشيز (تشيلي - 20 هدفا).

5- هيرنان كريسبو (الأرجنتين - 19 هدفا).

6- إدينسون كافاني (أوروجواي - 18 هدفا).

ويأمل ميسي في اقتناص صدارة الهدافين التاريخيين للمنتخبات من الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو ( 127 هدفا).

ويأتي ميسي البالغ 36 عاما خلف رونالدو البالغ 38 عاما في ترتيب هدافي المنتخبات بفارق 21 هدفا.


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