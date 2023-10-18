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مصر تعلن الحداد العام لـ 3 أيام على أرواح ضحايا المستشفى المعمداني في غزة

10/18/2023 9:28:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قرر الرئيس
المصري عبد الفتاح السيسي
إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان نشرته عبر "فيسبوك" اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي "حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق".

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