مصر تعلن الحداد العام لـ 3 أيام على أرواح ضحايا المستشفى المعمداني في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قرر الرئيس
المصري عبد الفتاح السيسي
إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام.
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان نشرته عبر "فيسبوك" اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي "حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق".
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