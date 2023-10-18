الإمارات تواصل فعاليات حملة تراحم من أجل غزة لإغاثة الشعب الفلسطيني



تتواصل حملة "تراحُم من أجل غزة" التي انطلقت في دولة الإمارات الأسبوع الماضي لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة، في تعبير صادق عن نهج الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني.

وتنظم الحملة فعالية (فعاليات) جديدة يوم السبت المقبل في دبي ويوم الاحد في أبوظبي والشارقة وتهدف لتجهيز 25 ألف سلة اغاثية بمشاركة المتطوعين من المواطنين والمقيمين في دولةالإمارات، والعديد من المؤسسات العامة والخاصة.

وتأتي هذه الفعاليات الجديدة، بعد النجاح الذي حققته الحملة في يومها الأول والتي انطلقت يوم الأحد الماضي في قاعة موانئ أبوظبي بميناء زايد بمشاركة أكثر من 4500 متطوع قاموا بتجهيز 13 ألف سلة إغاثية، تنوعت بين السلال الغذائية والمخصصة للأطفال وللنساء والأمهات.

وتعكس حملة "تراحُم – من أجل غزة" جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساعدة المتضررين في قطاع غزة، حيث تتجلى هذه القيم الإنسانية في العديد من المبادرات التي تقوم بها الدولة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها، وخاصة من الأطفال والنساء.

وتهدف حملة "تراحم من أجل غزة" إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفا وخاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل) من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.

وتشرف على الحملة وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الغذاء العالمي، وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية. ويمكن للراغبين بالتطوع للمشاركة في تجهيز السلال الاغاثية التسجيل عبر منصات التطوع كمنصة " متطوعين. امارات" ومنصة التطوع مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومنصة برنامج دبي للتطوع، ومنصة مركز الشارقة للتطوع، ومنصة يوم لدبي.

وتستقبل مراكز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في أنحاء الدولة التبرعات العينية، حسب المواد الموضحة في الموقع الالكتروني للهيئة، كما تستقبل المساعدات النقدية حسب الحسابات البنكية والرسائل النصية الموضحة في الموقع الالكتروني للهيئة: الحملة فعاليات جديدة، تبدأ يوم السبت الموافق 21 أكتوبر الجاري من الساعة 9 صباحا -2 ظهرا في قاعة الرمال في دبي، بإشراف مؤسسة دبي العطاء، وفي 22 أكتوبر تقام فعاليتان، إحداهما في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" من 9 صباحا -2 ظهرا، بإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأخرى في مركز إكسبو الشارقة من 9 صباحا -2 ظهرا، بإشراف جمعية الشارقة الخيرية.

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