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الحصة اليومية التي يُنصح بتناولها من البلح

10/18/2023 9:19:13 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - البلح هو فاكهة تنتمي إلى عائلة النخيل وتشتهر بحلاوتها الطبيعية وقوامها اللين، وتتميز بطعمه الحلو ونكهته المميزة.

فوائد البلح:

يحتوي البلح على العديد من المغذيات الأساسية مثل الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد وفيتامين C وفيتامين B6 وفيتامين K.

يعتبر مصدر للألياف، حيث يحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك ويُحسن حركة الأمعاء.

مصدر للطاقة الطبيعية، حيث يحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز.

حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، حيث يحتوي البلح على مجموعة متنوعة من المركبات المضادة للأكسدة مثل الفينول والكاروتينويدات والأحماض العضوية.

يساهم في تحسين صحة القلب، فالبلح يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تعزيز صحة العظام، بسبب احتوائه على معدن البورون الذي يساعد في تعزيز صحة العظام والمفاصل والأنسجة المتصلة بها.

تحسين وظائف الدماغ، بفضل احتوائه على مغنيسيوم وفيتامين B6 وحمض الفوليك.

كم بلحه في اليوم؟

يُعتبر تناول بلحتين إلى أربع بلحات في اليوم كمية معتدلة وملائمة للعديد من الأشخاص، حيث تُوفر هذه الكمية عدد السعرات الحرارية والألياف والمغذيات الموجودة في البلح.

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