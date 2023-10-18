الحصة اليومية التي يُنصح بتناولها من البلح

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - البلح هو فاكهة تنتمي إلى عائلة النخيل وتشتهر بحلاوتها الطبيعية وقوامها اللين، وتتميز بطعمه الحلو ونكهته المميزة.
فوائد البلح:
يحتوي البلح على العديد من المغذيات الأساسية مثل الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد وفيتامين C وفيتامين B6 وفيتامين K.
يعتبر مصدر للألياف، حيث يحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك ويُحسن حركة الأمعاء.
مصدر للطاقة الطبيعية، حيث يحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز.
حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، حيث يحتوي البلح على مجموعة متنوعة من المركبات المضادة للأكسدة مثل الفينول والكاروتينويدات والأحماض العضوية.
يساهم في تحسين صحة القلب، فالبلح يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
تعزيز صحة العظام، بسبب احتوائه على معدن البورون الذي يساعد في تعزيز صحة العظام والمفاصل والأنسجة المتصلة بها.
تحسين وظائف الدماغ، بفضل احتوائه على مغنيسيوم وفيتامين B6 وحمض الفوليك.
كم بلحه في اليوم؟
يُعتبر تناول بلحتين إلى أربع بلحات في اليوم كمية معتدلة وملائمة للعديد من الأشخاص، حيث تُوفر هذه الكمية عدد السعرات الحرارية والألياف والمغذيات الموجودة في البلح.
MENAFN18102023000151011027ID1107264917
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.