الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 3478 شهيداً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 3478 شهيداً.
وأضافت وزارة الصحة في بيان مقتضب، أن هناك نقصاً حاداً في الأدوية في قطاع غزة، ومشكلة كبيرة في الوصول إلى المستشفيات.
وأوضحت أن انقطاع المياه وتدهور منظومة الصرف الصحي يزيدان مخاطر تفشي الأمراض السارية.
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