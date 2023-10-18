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الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 3478 شهيداً

10/18/2023 9:15:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 3478 شهيداً.


وأضافت وزارة الصحة في بيان مقتضب، أن هناك نقصاً حاداً في الأدوية في قطاع غزة، ومشكلة كبيرة في الوصول إلى المستشفيات.


وأوضحت أن انقطاع المياه وتدهور منظومة الصرف الصحي يزيدان مخاطر تفشي الأمراض السارية.

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