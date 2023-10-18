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إيران تمنع تدريس الأطفال الصغار لغات أجنبية... بينها العربية

10/18/2023 9:15:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- منعت السلطات الإيرانية تعليم الأطفال اللغات الأجنبية كلها بما فيها العربية والإنجليزية، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة التعليم (الثلاثاء). وقال مسعود طهراني-فرجاد، إن ((تعليم اللغات الأجنبية في رياض الأطفال ودور الحضانة والمدارس الابتدائية محظور؛ لأن الهوية الإيرانية للطفل تتشكل في هذه المراحل))، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية ((إرنا)).
وسبق لإيران أن حظرت في عام 2018 تعليم اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية، علماً بأن هذه اللغة تدرّس في المرحلة الثانوية. وأوضح طهراني-فرجاد أن ((حظر تدريس اللغات الأجنبية لا يقتصر على الإنجليزية، بل يشمل أيضاً اللغات الأخرى، بما فيها العربية)).

والفارسية هي اللغة الرسمية الوحيدة في إيران، وفيها تأثير للغات أخرى أبرزها العربية، وبعض من الإنجليزية والفرنسية. وكانت وزارة التعليم الإيرانية طرحت في يونيو (حزيران) 2022 خطة لبدء ((تدريس الفرنسية على سبيل الاختبار)) في مدارس البلاد؛ سعياً لـ((إلغاء احتكار اللغة الإنجليزية)).

الشرق الاوسط

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