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تشكيلات في وزارة الزراعة - أسماء

10/18/2023 9:15:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر وزير الزراعة الدكتور خالد الحنيفات إجراء تشكيلات جديدة في الوزارة.

وتاليا التشكيلات:




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