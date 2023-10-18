حزب الاتحاد الوطني الأردني يعلق كافة فعالياته حدادا على أرواح شهداء فلسطين

حزب الاتحاد الوطني الأردني يعلق كافة فعالياته حدادا على أرواح شهداء فلسطين
التاريخ
10/18/2023 9:15:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق حزب الاتحاد الوطني الأردني كافة فعالياته وجولاته الاستقطابية لإشعار آخر حدادا على أرواح شهداء فلسطين.
MENAFN18102023000208011052ID1107264800
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