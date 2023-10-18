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حزب الاتحاد الوطني الأردني يعلق كافة فعالياته حدادا على أرواح شهداء فلسطين

10/18/2023 9:15:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق حزب الاتحاد الوطني الأردني كافة فعالياته وجولاته الاستقطابية لإشعار آخر حدادا على أرواح شهداء فلسطين.




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