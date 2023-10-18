النفط يقفز إلى 93 دولاراً للبرميل مع تصاعد الأزمة في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اضافياً خلال التعاملات اليوم الأربعاء، ووصل سعر خام برنت لـ 93 دولارا للبرميل، مع تزايد خطر تصاعد الصراع في الشرق الأوسط بما يهدد بتعطيل الإمدادات من المنطقة ومع دعوة إيران لفرض حظر نفطي على الاحتلال.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.54 دولار بما يعادل 2.8% إلى 92.44 دولار للبرميل.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.54 دولار أو 2.9 % إلى 89.2 دولار للبرميل. سكاي نيوز
MENAFN18102023000208011052ID1107264799
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.