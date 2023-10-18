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النفط يقفز إلى 93 دولاراً للبرميل مع تصاعد الأزمة في غزة

10/18/2023 9:15:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اضافياً خلال التعاملات اليوم الأربعاء، ووصل سعر خام برنت لـ 93 دولارا للبرميل، مع تزايد خطر تصاعد الصراع في الشرق الأوسط بما يهدد بتعطيل الإمدادات من المنطقة ومع دعوة إيران لفرض حظر نفطي على الاحتلال.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.54 دولار بما يعادل 2.8% إلى 92.44 دولار للبرميل.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.54 دولار أو 2.9 % إلى 89.2 دولار للبرميل. سكاي نيوز





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