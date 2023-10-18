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ولي العهد يستقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة

10/18/2023 9:15:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقبل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمستشار في الديوان الملكي السعودي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الذي يزور الأردن لإطلاق عدد من المشاريع الإنسانية.
وحضر اللقاء سمو الأمير راشد بن الحسن، ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، والسفير السعودي في عمان نايف بن بندر السديري.





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