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كتائب القسام تقصف بقوة : رداً على استهداف اهالي غزة -فيديو

10/18/2023 9:15:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اطلقت كتائب القسام رشقات صاروخية مكثفة باتجاه الاراضي المحتلة رداً على استهداف المدنيين في قطاع غزة .

وقالت كتائب القسام عبر قناتها على منصة تيليجرام :" رشقات صاروخية مكثفة باتجاه أراضينا المحتلة رداً على استهداف المدنيين ضمن معركة #طوفان_الأقصى "


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