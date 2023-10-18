كتائب القسام تقصف بقوة : رداً على استهداف اهالي غزة -فيديو

كتائب القسام تقصف بقوة : رداً على استهداف اهالي غزة -فيديو
التاريخ
10/18/2023 9:15:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اطلقت كتائب القسام رشقات صاروخية مكثفة باتجاه الاراضي المحتلة رداً على استهداف المدنيين في قطاع غزة .
وقالت كتائب القسام عبر قناتها على منصة تيليجرام :" رشقات صاروخية مكثفة باتجاه أراضينا المحتلة رداً على استهداف المدنيين ضمن معركة #طوفان_الأقصى "
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