بوتين يسخر من بايدن ويدعوه لهذا الأمر !

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
سخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من زعم الرئيس الأمريكي جو بايدن "بخسارة روسيا الحرب في أوكرانيا"، ودعاه إلى "فنجان شاي بهذه المناسبة"، لو كان صادقا.
وردا على سؤال للصحفيين في مؤتمر صحفي بأعقاب المنتدى الثالث للتعاون الدولي "حزام واحد-طريق واحد" في بكين، قال بوتين: "ما دامت روسيا قد خسرت الحرب، فلماذا إذا تمدّ الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ "أتاكامس" بعيدة المدى؟ فليسحب إذا صواريخه وأسلحته من أوكرانيا، ويزورنا لنشرب الشاي معا ونأكل الفطائر بهذه المناسبة. إذا كانت روسيا قد خسرت الحرب، فلماذا "أتاكامس"؟ هذا هراء طبعا".
روسيا اليوم
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