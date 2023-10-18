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بوتين يسخر من بايدن ويدعوه لهذا الأمر !

10/18/2023 9:15:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من زعم الرئيس الأمريكي جو بايدن "بخسارة روسيا الحرب في أوكرانيا"، ودعاه إلى "فنجان شاي بهذه المناسبة"، لو كان صادقا.
وردا على سؤال للصحفيين في مؤتمر صحفي بأعقاب المنتدى الثالث للتعاون الدولي "حزام واحد-طريق واحد" في بكين، قال بوتين: "ما دامت روسيا قد خسرت الحرب، فلماذا إذا تمدّ الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ "أتاكامس" بعيدة المدى؟ فليسحب إذا صواريخه وأسلحته من أوكرانيا، ويزورنا لنشرب الشاي معا ونأكل الفطائر بهذه المناسبة. إذا كانت روسيا قد خسرت الحرب، فلماذا "أتاكامس"؟ هذا هراء طبعا".

روسيا اليوم


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